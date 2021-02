Il plumcake di carote light per una colazione al top

Il plumcake di carote light è un dolce morbido e profumato. Per chi non vuole rinunciare ad una colazione golosa ma allo stesso tempo sana e povera di calorie, questo è il dolce ideale. Il plumcake alle carote è facile da preparare, ed è ottimo se accostato ad una calda tazza di thè o caffellatte. Vediamo i consigli degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa per preparare uno squisito plum-cake di carote ipocalorico.

Gli ingredienti a basso tasso calorico

Ecco gli ingredienti del plum-cake per 12-13 porzioni:

a) 300 grammi di farina tipo 1;

b) 50 grammi di farina di mandorle;

b) 300 grammi di carote;

c) 100 ml di latte scremato;

d) 60 grammi di olio di mais, girasole o arachidi;

e) due uova;

f) una bustina di lievito per dolce;

g) 90 grammi di zucchero di canna;

h) un pizzico di sale.

Il segreto per un plumcake light dal colore vitaminico

La versione “light” del plumcake di carote è ideale per chi vuole mantenere la linea, perché contiene molte meno calorie della ricetta tradizionale scozzese. Il segreto nella preparazione sta innanzitutto nella diminuzione della dose di zucchero e del numero di uova. Si consiglia poi di sostituire il burro con l’olio e di usare il latte scremato invece che quello intero.

Il segreto è la lavorazione veloce

Cominciamo a preparare il nostro plumcake di carote light dedicandoci alle carote. Iniziamo quindi a pelarle, a spuntarle e a grattugiarle in strati sottili.

Le mettiamo momentaneamente da parte irrorandole di succo di limone e passiamo ora all’impasto. Rompiamo le uova separando i tuorli dagli albumi.

Montiamo prima questi ultimi con una frusta, poi versiamo lo zucchero nei tuorli e mescoliamo fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo agli albumi le carote, il latte scremato e l’olio, e giriamo il tutto con la frusta. Versiamo poi la farina, il lievito e il sale che abbiamo setacciato nel frattempo con un colino ai tuorli e mescoliamo con un cucchiaio.

Proseguiamo aggiungendo gli albumi, cercando di ottenere un composto liscio.

Il plumcake di carote light per una colazione al top

Versiamo tutto il contenuto in uno stampo con della carta da forno e mettiamo in forno preriscaldato a 175 gradi per circa 35-40 minuti. Ora siamo pronti finalmente a sfornare e a gustare il nostro plumcake di carote light. Per una colazione in famiglia davvero al top!

Abbiamo visto, dunque, come preparare il plumcake di carote light per una colazione al top