Il plumcake è un dolce lievitato che, di base, si realizza con farina, uova e burro al quale possiamo aggiungere altri deliziosi ingredienti. Quello che vogliamo proporre oggi è una versione inedita del plumcake perché è realizzato senza il suo ingrediente principale: la farina. Il plumcake al cioccolato e senza farina è incredibilmente morbido e goloso: proviamolo insieme.

Ingredienti

350 gr. di cioccolato fondente;

150 gr. di burro;

100 gr. di zucchero;

100 gr. di cacao amaro in polvere;

3 uova;

8 gr. di lievito vanigliato per dolci

60 gr. di nocciole.

Preparare il plumcake

Preparare il forno a 180 gradi ventilato. Intanto, in una ciotola, rompere le uova e montarle insieme allo zucchero usando uno sbattitore elettrico. Il composto dovrà raddoppiare il suo volume ed essere gonfio e spumoso. Far ammorbidire il burro, tagliarlo a tocchetti e unirlo alle uova montate. Tagliare a pezzetti il cioccolato fondente e metterlo da parte. Aggiungere il cacao amaro in polvere e il lievito vanigliato. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, posare le fruste elettriche ed unire il cioccolato tagliato a pezzetti usando una spatola. Tritare le nocciole grossolanamente ed aggiungerle al resto degli ingredienti: si raccomanda di mescolare delicatamente per non far smontare il composto. Amalgamati tutti gli ingredienti, si otterrà un composto morbido e cremoso.

A questo punto, foderare con la carta da forno lo stampo per plumcake e versare il composto al suo interno. Livellarlo per bene usando una spatola oppure muovendo delicatamente lo stampo. Infornare il plumcake e farlo cuocere per circa 30 minuti. Prima di sfornarlo, fare la prova dello stecchino: se uscirà asciutto dal dolce, significa che potrà essere sfornato. Il plumcake al cioccolato e senza farina è incredibilmente morbido e goloso: la croccantezza delle nocciole unita al sapore del cioccolato rende unico questo dolce.

