Il pittoresco e aristocratico borgo dell’appennino pistoiese, gioiello del centro Italia, da non perdere questa estate

L’estate è alle porte e la maggior parte delle persone cerca luoghi in cui rilassarsi dopo un anno particolare e stressante.

Manca poco alle belle giornate soleggiate, calde ed estive. Una volta sapute le ferie possiamo perciò cominciare ad organizzarci e guardare qua e là dove possiamo andare a rilassarci.

C’è chi d’estate non può pensare ad una vacanza senza mare, spiaggia e aperitivi. Possiamo infatti scoprire in questo articolo la classifica delle 3 spiagge italiane più consigliate. C’è chi invece non sopporta la calca che si crea nelle spiagge e ama l’aria pulita e profumata della montagna. Dove il caldo lascia il posto alle belle giornate ventilate grazie alle quali riusciamo a fare pisolini rigeneranti.

La distinzione però non prevede solo mare e montagna. C’è infatti chi ama girare e non fermarsi solo in un posto. Il mare è rilassante e pieno di vita ma girare e visitare i borghi e i paesini italiani ha il suo fascino.

Parliamo oggi del pittoresco e aristocratico borgo dell’appennino pistoiese, gioiello del centro Italia, da non perdere questa estate.

Cutigliano

Stiamo parlando di Cutigliano. Anche dopo tutti questi anni l’atmosfera medievale di questo borgo è ancora notevolmente presente. Ce ne accorgiamo soprattutto facendo una lunga e piacevole passeggiata per il centro.

È un paesino che accoglie molto turismo sia d’inverno che d’estate. I suoi impianti sciistici ci permettono di passare settimane bianche con paesaggi mozzafiato.

Ma non dimentichiamoci che è la meta perfetta anche per chi ama le escursioni tra i boschi d’estate. Tutti i suoi sentieri ci portano davanti a fantastici luoghi suggestivi. Ricordiamo il Monte Lancino, il Lago Scaffaiolo, il Corno delle Scale e la fonte del torrente Sestaione.

Questo bellissimo borgo inoltre presenta importanti edifici molto antichi. Durante le passeggiate potremo notare con piacere anche la presenza di chiese e fortificazioni. Come la Chiesa della Madonna di Piazza e la Chiesa di San Bartolomeo.

Per una vacanza all’insegna del rilassamento, dell’avventura, dei paesaggi che fanno bene alla vista e al cuore senza dubbio Cutigliano è ai primi posti.