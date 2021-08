Per la particolarità delle feci di questo animale sono stati interpellati ingegneri meccanici e e esperti di idrodinamica dei fluidi. Si tratta di uno schivo e raro marsupiale, che vive in Australia: il vombate, il piccolo e simpatico mammifero che produce feci a forma di cubo, che ha destato da tempo la curiosità del mondo scientifico.

In passato si riteneva che i vombati avessero uno sfintere anale di forma cubica, e che le feci fossero schiacciate tra le ossa pelviche. Oppure, la folle ipotesi che i vombati dessero loro la forma quadrata alle feci solo dopo averle defecate.

Ecco il piccolo e simpatico mammifero che produce le feci a forma di cubo

Solo attraverso alcuni studi si è compreso che la forma delle feci è la conseguenza di un adattamento evolutivo. Le feci quadrate non rotolano via, ma restano ben ferme a terra per marcare il territorio.

Infatti, il marsupiale australiano arriva a defecare fino a cento volte durante la notte. Gli escrementi vengono accumulati in punti di rilievo, sulle rocce, sui tronchi, vicino ai cunicoli. Più i cumuli sono alti, maggiore è la possibilità di comunicare con altri individui della loro specie.

Patricia Yang, ricercatrice in ingegneria meccanica al Georgia Institute of Tecnology ed esperta in idrodinamica dei fluidi corporei, ha condotto uno studio per svelare questo mistero. Assieme ai suoi colleghi, ha studiato l’apparato digerente di alcuni vombati morti. Si è scoperto che, una volta ingerito, il cibo impiega due settimane e mezzo per percorrerne l’intero tratto intestinale. È solo nell’ultimo tratto dell’intestino, che le feci da tubolari diventano quadrate.

Tutto ciò accade perché le loro pareti intestinali hanno diverse proprietà elastiche, e le feci sono soggette a disparate sollecitazioni di pressione durante il loro transito. Gli escrementi si appiattiscono nei punti dove le pareti intestinali sono più rigide e si modellano formando degli angoli in quei punti dove le pareti si ammorbidiscono. Gli scienziati affermano che questa scoperta potrà aiutarci a creare macchinari capaci di produrre oggetti a forma cubica.