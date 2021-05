Ci sono posti inesplorati ai più, luoghi che sono conosciuti da una nicchia di persone ma non dal grande pubblico. A volte sono posti incantati visitati da sportivi o esperti di un territorio, ma non per questo irraggiungibili. Proprio come il piccolo borgo italiano assolutamente imperdibile ad un passo dal cielo e conosciuto da pochi esperti dove rilassarsi e mangiare a prezzi contenuti.

ProiezionidiBorsa oggi è al Nord-Est d’Italia in provincia di Udine e precisamente nel comprensorio di Tarvisio e della confinante Val di Resia. Una valle che incontra la Slovenia e l’Austria, dove le comunità sono influenzate l’une dalle altre e la natura la fa da padrone. Insomma vette incredibili, migliaia di ettari di foresta e laghi che sembrano disegnati da uno scrittore di favole.

Beh, il crocevia di tutto questo creato è Tarvisio. Un paese che coniuga bene l’anima delle diverse culture ed è il punto di partenza per escursioni in posti incredibili. In particolare, a pochi km, si trova uno dei borghi più in alto d’Italia, il borgo del Monte Lussari.

Il borgo del Monte Lussari con i sui 1.790 metri di altezza è tra i più suggestivi e sembra di essere veramente ad un metro dal cielo. Le tipiche costruzioni che richiamano lo stile del rifugio alpino nascono intorno ad una chiesetta, oggi diventato convento. Infatti, il borgo dapprima era conosciuto come meta di pellegrinaggio e successivamente quale stazione sciistica. Oggi, i rifugi sono diventati alberghi e ristoranti dove poter soggiornare e rilassarsi, appunto, con la testa tra le nuvole.

Un aspetto non di poco conto è quello economico che sarà inatteso. I prezzi sono infatti contenuti e non da menù turistici. Basti pensare che si potrà pranzare con 20/25 euro e gustare prelibatezze che derivano dal meltin pot delle diverse culture. Un esempio? Gli gnocchi alla carnica di derivazione austriaca o il goulash di cervo e polenta.

Ad ogni modo per constatare tanta meraviglia bisognerà arrivare alla frazione Camporosso di Tarvisio e da li la teleferica per il cielo.

