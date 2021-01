Per portare il giusto calore nelle nostre case, oggi vogliamo presentare la ricetta del piatto unico perfetto per riscaldare le fredde sere d’inverno: la polenta funghi e salsiccia. Questa preparazione fa parte della cucina povera a base di farina di mais, esaltata da un condimento saporito. Il tutto grazie al connubio di due elementi che non stancano mai: i funghi e la salsiccia.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per preparare il piatto unico perfetto per riscaldare le fredde giornate invernali:

150 gr di farina istantanea per polenta;

200 gr di funghi porcini;

2 salsicce di maiale;

1 spicchio di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo fresco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

Sale quanto basta.

Il piatto prevede l’utilizzo di funghi freschi. In alternativa si può adoperare anche un mix di funghi diversi, per esempio chiodini e finferli, anche surgelati.

La preparazione

Nel caso si segua la ricetta originale e si utilizzino funghi freschi, si comincia eliminando la terra, per poi strofinarli con un panno pulito e leggermente inumidito di acqua. Tagliarne un po’ a fettine ed un po’ a cubetti. A parte, in una padella antiaderente fare imbiondire l’aglio con i 2 cucchiai di olio, quindi aggiungere i funghi lasciandoli rosolare qualche minuto.

Nel mentre spellare la salsiccia, sfaldarla grossolanamente ed aggiungerla agli altri ingredienti in padella. Lasciare rosolare per qualche minuto a fiamma vivace; a questo punto abbassare il fuoco e far cuocere per un quarto d’ora. Quindi spegnere, regolare di sale e tenere da parte. Siamo pronti per preparare la polenta come di consueto. Portare l’acqua a bollore in una casseruola, versare la farina di mais dopo averla setacciata con un colino. Portare a cottura mescolando energicamente con una frusta. È giunto il momento di mettere tutto nel piatto. Si dovrà disporre la polenta ancora morbida su un piatto da portata. Quindi cospargerla con la padellata di funghi e salsiccia e profumare con il prezzemolo tritato. Servire subito ben calda.

Ecco dunque la ricetta del piatto unico perfetto per riscaldare le fredde giornate invernali.

Buon appetito.