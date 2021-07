Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante inserire nella propria dieta alcuni alimenti efficaci a contrastare colesterolo e diabete. Seguire un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono principi fondamentali per diminuire il rischio del verificarsi di determinate malattie e fastidiosi disturbi. Proprio come illustrato nell’articolo “Con questo pesce si fa scorta di omega-3 per l’inverno contro trigliceridi e colesterolo”. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno una ricetta appetitosa e molto gustosa per chi, purtroppo, segue una alimentazione controllata. Infatti il piatto migliore dell’estate è la seppia gialla che abbatte diabete e colesterolo.

I consulenti di PrioiezionidiBorsa in un precedente articolo hanno ampiamente descritto le qualità incredibili di questo mollusco. La seppia è particolarmente adatta per chi soffre di diabete ed è povera di colesterolo. La ricetta consigliata vede come coprotagonisti del piatto altri due elementi molto importanti il curry e i piselli. Il curry, tra le sue tante proprietà, è anche in grado di tenere a bada l’indice glicemico. I piselli invece grazie al loro contenuto di magnesio e potassio, riducono il colesterolo cattivo.



Dal matrimonio di questi ingredienti nasce un piatto molto gustoso adatto per chi spesso si trova a fare rinunce, a causa di colesterolo alto e diabete. Ecco come prepararlo. Prima di tutto, dopo aver pulito le seppie, tagliarle a listarelle e farle marinare in acqua, prezzemolo e 2 cucchiai di curry. Dopo averla fatta marinare, tagliuzziamo una cipolla, una carota, del sedano e li versiamo in una pentola larga antiaderente insieme a parte del liquido della marinatura.

Per intenderci, la seppia non dovrà galleggiare, ma il liquido dovrà essere quello giusto per insaporire. Quindi mettiamo a cuocere a fuoco lento. Se durante la cottura il composto si asciuga, aggiungere un paio di cucchiai della restante marinatura. Dopo qualche minuto, aggiungere le seppie e successivamente i piselli. Far cuocere per circa 30 minuti. A fuoco spento, cospargere di prezzemolo, 1 filo di olio extravergine di oliva e 1 o 2 cucchiaini di curry, a seconda del gusto. Amalgamare il tutto fino a quando non vedremo un composto giallo.