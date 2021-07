Con quest’afa anche solo pensare di muoversi può sembrare faticoso. Siamo tutti un po’ spossati e stanchi, la voglia di cucinare scarseggia e avvicinarsi ai fornelli angoscia. Di certo, per quanto comodo, non è entusiasmante mangiare insalata tutti i giorni. Ecco quindi che gli esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa vengono in soccorso dei propri lettori con una ricetta perfetta per questo periodo. Oggi propongono il piatto estivo che contrasta il caldo e garantisce un carico di energia con vitamina C e sali minerali, il coloratissimo cous cous all’insalata.

Il coloratissimo cous cous all’insalata, un piatto fresco e leggero per un carico di energia

La ricetta di oggi è pensata per chi non ha alcuna voglia di mettersi ai fornelli, ma desidera comunque un primo piatto gustoso. Il cous cous, infatti, non deve necessariamente essere cotto in acqua bollente, si può anche preparare mettendolo in ammollo a freddo. Con peperoni, limone, pomodori, poi, il carico di vitamine sarà assicurato. Infine, la menta sarà il tocco in più che garantirà quella sensazione di freschezza tanto desiderata in questo periodo.

Ingredienti

300 gr di couscous precotto;

100 gr olive verdi grosse;

un limone;

1 peperone giallo;

2 pomodori rossi a grappolo;

1 peperone rosso;

foglie di mentuccia fresca a piacere;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cipollina novella;

300 gr acqua;

Q.b. Sale.

Preparazione

Dopo averlo lavato per bene, spremiamo il limone. Mettiamo il cous cous in una ciotola capiente, versiamoci l’acqua, l’olio extra vergine d’oliva e il succo del limone che avremo preventivamente spremuto. Aggiungiamo, infine, un pizzico di sale. Lasciamo in ammollo il cous cous per almeno 15 minuti.

Nel frattempo, laviamo i peperoni per bene sotto acqua corrente. Dividiamoli a metà, priviamoli dei semi e dei filamenti bianchi interni e tagliamoli a dadini. Laviamo poi i pomodori e tagliamo a dadini anch’essi. Affettiamo sottilmente la cipollina novella. Infine, priviamo le olive del nocciolo e tagliamole a pezzetti. A questo punto, versiamo tutti gli ingredienti in un’insalatiera e aggiungiamo le foglioline di menta fresca spezzettate.

Una volta che il cous cous avrà assorbito tutta l’acqua e il suo volume sarà raddoppiato, potremo aggiungere il condimento precedentemente preparato. Amalgamiamo gli ingredienti e il piatto estivo che contrasta il caldo e garantisce un carico di energia con vitamina C e sali minerali è pronto. Porre la ciotola in frigo coperta con della pellicola e servire a tavola questo coloratissimo cous cous quando si sarà ben raffreddato.

