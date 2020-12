Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questi freddi week end di dicembre si è sempre alla ricerca di ricette invernali. Qualcosa di festivo, che possa riscaldare gli stomaci e i cuori di chi si siede a tavola. Magari senza dover spendere un capitale.

Per fortuna, dalla tradizione di Piacenza viene un’idea per un piatto povero da riscoprire. Si tratta dei pissarei e fasö, ovvero piccoli gnocchi di farina e pangrattato, da condire con fagioli, lardo e pomodoro. Ecco la ricetta per il piatto economico ma gustosissimo per riscaldare tutta la famiglia questa domenica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per il piatto economico ma gustosissimo per riscaldare tutta la famiglia questa domenica.

Per i pissarei:

a) 400 grammi di farina;

b) 150 grammi di pane grattugiato (si può riciclare il pane avanzato, qui altri tre trucchi per utilizzarlo);

c) 400 grammi d’acqua;

d) 5 grammi di sale.

C’è anche chi usa il latte in sostituzione dell’acqua.

Per il condimento:

a) 220 grammi di fagioli borlotti;

b) 80 grammi di lardo (o eventualmente cotenna a pezzetti);

c) 200 grammi di passata di pomodoro;

d) 60 grammi di cipolle;

e) olio e burro per soffriggere;

f) grana grattugiato;

g) prezzemolo.

Il procedimento

La preparazione del condimento deve iniziare con largo anticipo. Lasciare in ammollo per almeno dodici ore i fagioli borlotti. Poi, lessarli per mezz’ora in acqua non salata, ma condita con una fetta di cipolla e un cucchiaio d’olio d’oliva.

Si possono ora preparare i pissarei. Scottare il pane grattugiato in acqua bollente o latte. Disporre la farina a fontana, versarvi l’acqua (o il latte) e il pane grattugiato. Impastare fino a ottenere una consistenza elastica. Staccare piccole porzioni di impasto e assottigliarle con il palmo della mano.

L’obiettivo è ottenere delle “biscette” di diametro di 1 cm circa. Da queste striscioline di impasto, staccare dei pezzettini e schiacciarli con il pollice. Devono assumere la forma di gnocchetti cavi. Lasciar riposare i pissarei mentre si prepara il condimento.

Far soffriggere in olio e burro la cipolla e il lardo tritati. Aggiungere i fagioli, salare e pepare, lasciar insaporire. Coprire con la salsa di pomodoro e continuare a far cuocere a fuoco lento. Se necessario, aggiungere acqua tiepida o brodo.

Quando il sugo è pronto, far cuocere gli gnocchetti in acqua salata, scolarli con la schiumarola quando vengono e galla e aggiungerli al sugo. Condire con grana grattugiato e prezzemolo.

Non resta che godersi il piatto economico ma gustosissimo per riscaldare tutta la famiglia questa domenica!