Cosa c’è di meglio di un buon piatto di pesce? Se le triglie sono l’ingrediente principale non c’è competizione. Le triglie sono buone e sono facilissime da preparare. Per cucinarle si può seguire la ricetta delle triglie in umido.

Questo piatto è perfetto sia per una cena in famiglia sia per un pranzo speciale. Il suo gusto conquista tutti, grandi e piccini. Vediamo allora come portare in tavola il piatto di pesce facile da preparare a cui nessuno può resistere.

Ingredienti per le triglie in umido

Per 4 porzioni serviranno i seguenti ingredienti:

1 kg di triglie fresche;

200 g di passata di pomodoro;

50 g di prezzemolo;

3 foglie di alloro;

2 spicchi di aglio;

1 cucchiaino di peperoncino tritato;

1 bicchiere di vino bianco fermo;

Farina 00 q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Preparazione

Ma come utilizzare questi ingredienti per cucinare il piatto di pesce facile da preparare a cui nessuno può resistere? Ecco come fare. Pulire le triglie e salarle. Tritare l’aglio e mescolarlo con il peperoncino tritato. Mettere il trito di aglio e peperoncino nel ventre delle triglie. Mettere in un piatto della farina 00 e infarinare le triglie. Quindi prendere un tegame e metterlo a scaldare con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungere le triglie salate e infarinate.

Far cuocere le triglie 3 minuti per ciascun lato. Aggiungere un bicchiere di vino bianco quando le triglie sono dorate. Aggiungere anche la passata di pomodoro, le foglie di alloro e il prezzemolo. Coprire con un coperchio e far cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti.

Quindi togliere dal fuoco e servire caldo. Si può scegliere se portare in tavola direttamente il tegame oppure se servire le singole porzioni in piatti da portata. In ogni caso, tutti quanti non potranno che amare questo piatto delizioso. Perché non completare il menù con un dolce dai profumi invernali? Eccone la ricetta.