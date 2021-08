Riuscire a preparare un piatto capace di sodisfare gli ospiti non è sempre facile. Ci vuole pazienza, capacità e soprattutto una buona conoscenza degli ingredienti. Eppure, ci sono alcuni piatti che eludono questa regola e sono capaci di stupire i convitati senza richiedere grandi sforzi preparativi. Oggi andremo a scoprire proprio una di queste eccezioni, ossia gli spaghetti alle vongole e bottarga. Scopriamo allora subito come preparare il piatto dall’anima sarda capace di rendere speciale una normale cena tra amici o parenti. Iniziamo subito.

Come preparare questo piatto dall’anima sarda

Per preparare gli spaghetti arselle e bottarga bastano questi semplici ingredienti:

bottarga (preferibilmente di Cabras) 20 gr;

spaghetti grossi 200 gr;

vongole 500 gr;

prezzemolo a piacimento;

olio a piacimento;

aglio 1 spicchio.

Iniziamo subito con la preparazione delle vongole. Per prima cosa sciacquare queste con cura sotto un getto continuo di acqua fredda. Prendere ora una pentola capiente, riempirla d’acqua e versarvi le vongole. Lasciare a bagno per almeno 30 minuti, scolare e mettere da parte. Prendere ora l’aglio, sbucciarlo, lavarlo e metterlo da parte. Prendere il prezzemolo, lavarlo, asciugarlo con cura e tritarlo finemente. Dotarsi di una pentola capiente, versarvi due cucchiai d’olio e accendere la fiamma del fornello a fuoco basso. Quando l’olio sarà caldo versarvi l’aglio, fare dorare, rimuovere lo stesso e versare le arselle in padella.

Coprire con un coperchio le vongole e lasciare cuocere per pochi minuti, fino a quando non si vedrà che la maggior parte delle arselle si sono aperte. Prendere ora una pentola, riempirla d’acqua e accendere la fiamma del fornello. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione salare, versare la pasta e cuocere al dente. Scolare la pasta e versare nella pentola in cui si stavano preparando le arselle. Saltare velocemente a fiamma alta, spegnere, e aggiungere il prezzemolo. Grattugiare infine sopra la pasta la bottarga e impiattare.

Nel caso si voglia un sapore meno deciso di può optare per la bottarga già grattugiata. Quest’ultima è acquistabile in piccoli contenitori presso negozi specializzati e in alcuni supermercati. Una volta terminata questa procedura il piatto è pronto per essere servito.

