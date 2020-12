Il piatto che porta fortuna e il sorriso a Capodanno perfetto per tutti i buongustai

Lo sappiamo tutti quanti e a coloro che non lo sanno i parenti lo ripetono continuamente. Mangiare lenticchie a Capodanno porta fortuna e felicità per l’anno a venire.

Ma come preparare questo piatto senza ricadere nei soliti e scontati cliché? Scopriamo allora subito una variante di questo piatto perfetta per tutti quanti i golosi. Vediamo come preparare Il piatto che porta fortuna e il sorriso a Capodanno perfetti per tutti i buongustai. Iniziamo subito.

Gli ingredienti da comprare

Ecco gli ingredienti da comprare per preparare questo piatto festivo:

a) lenticchie grosse, 300 grammi;

b) funghi champignon, 150 grammi;

c) aglio, uno spicchio;

d) cipolle 100 grammi;

e) prezzemolo, a piacimento;

f) sale, a piacimento;

g) pepe, a piacimento;

h) salsiccia cruda, 100 grammi;

i) vino rosso fruttato, mezzo bicchiere;

l) passata di pomodoro, 800 ml;

m) passata di pomodori ciliegine, 200 ml;

n) pomodoro sotto sale, a piacimento.

La preparazione

Essendo questo il piatto perfetto per Capodanno, possiamo prenderci un attimo di tempo in più per la preparazione.

Il primo passo è quello di preparare le lenticchie con almeno mezza giornata di anticipo. Per rendere le lenticchie morbide, infatti, è necessario lasciarle in acqua fredda per almeno quattro ore.

Il consiglio per avere delle lenticchie veramente super è quello di lasciare sempre un filo d’acqua scorrere verso il contenitore di questi legumi.

Una volta finito, passare alla preparazione degli ingredienti. Lavare, asciugare e tritare finemente il prezzemolo. Sbucciare e dividere a metà l’aglio. Preparare e affettare finemente i funghi e le cipolle. Sminuzzare la salsiccia in tocchetti da 2-3 cm l’uno circa, in maniera che possano essere facilmente mangiati in mezzo alle lenticchie.

Prendere, ora, una pentola e versarvi un filo d’olio. Mettere a dorare l’aglio e, in seguito, versarvi le cipolle e i funghi. Far soffriggere a fiamma media.

Quando si vede che i funghi hanno rilasciato la propria acqua aggiungere la salsiccia. Alzare la fiamma e sfumare con il vino rosso. Abbassare ora la fiamma, aggiungere la passata di pomodoro, quella di ciliegino e le lenticchie.

Lasciar cucinare a fiamma bassa, per almeno due ore, stando attenti che il contenuto non si attacchi. A fine cottura, aggiungere il prezzemolo tritato e servire. Il piatto che porta fortuna e il sorriso a Capodanno perfetto per tutti i buongustai è pronto per essere gustato.

Abbiamo così finito di spiegare come preparare il piatto che porta fortuna e il sorriso a Capodanno perfetto per tutti i buongustai. Se si è interessati ad altre ricette per veri buongustai si può vistare la nostra sezione dedicata alla cucina. Se si è amanti della buona cucina e dei funghi si può in particolare leggere un articolo dedicato, consultabile cliccando su questo link.