Il Natale si avvicina e con lui la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo in preparazione al cenone. Perché non fare un giro di prova allora con un astice?

Oggi spiegheremo una preparazione che ha al suo centro l’astice e che si può utilizzare anche per preparare un’aragosta con i fiocchi. Scopriamo assieme come preparare il piatto che farà impazzire tutti quanti a tavola e non sarà facilmente dimenticato.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per preparare il piatto:

a) astice americano, 1 (da 1 kg circa);

b) pomodori, 5;

c) cipolle, 2;

d) limone, 1;

e) sale, a piacimento;

f) pepe, a piacimento;

g) prezzemolo (opzionale).

Come preparare l’astice alla catalana

Il cenone si avvicina ed è ora di provare piatti speciali in maniera da “prendere le misure” della sfida culinaria. La ricetta che spiegheremo oggi è perfetta per preparare l’aragosta, ma noi la vogliamo presentare in una versione di prova.

Questo perché, mentre l’aragosta ha un prezzo decisamente elevato, l’astice può essere trovato a prezzi che si aggirano intorno ai 20 euro al kg. Ovviamente parliamo dell’astice congelato che andrà sicuramente bene per fare pratica e sarà ugualmente buonissimo sulle nostre tavole.

La preparazione dell’astice alla catalana è tanto semplice quanto gustosa. Per prima cosa prendere una pentola e riempirla d’acqua. Portare ad ebollizione e poi versare l’astice. Lasciare cucinare per almeno trenta minuti. Nel mentre prendere le cipolle e sbucciarle. Lavarle e tagliarle il più finemente possibile. Se si possiede un tritatutto si può risparmiare del tempo ed ottenere un ottimo risultato.

Lavare ora il pomodoro, asciugare e tagliare finemente. Scolare ora l’astice, aprirlo a metà in modo da poter ottenere la polpa. Versare in un piatto, coprire con la cipolla e la cipolla fine, condire con sale, olio, pepe e succo di limone a piacimento.

Girare bene il piatto e lasciare a riposare in frigo per almeno un paio di ore. Una volta fatto questo, il piatto che farà impazzire tutti quanti a tavola, e non sarà facilmente dimenticato, sarà pronto per essere gistato.

Un ultimo consiglio: se si ama la pianta aromatica si può aggiungere del prezzemolo tritato finemente al momento di condire l’astice.

