Il piano per le infrastrutture potrebbe far volare in Borsa Webuild nei prossimi anni?

Il piano per le infrastrutture “Italia Veloce” sul tavolo governo prevede che nei prossimi 15 anni si vadano a investire 200 miliardi di euro per recuperare il gap che penalizza ll’Italia nei confronti degli altri Paesi Europei.

Qualora questo piano per le infrastrutture dovesse vedere la luce a beneficiarne sarebbero, soprattutto, i maggiori player del settore costruzioni e cemento. In particolare l’ex Salini Impregilo Webuild potrebbe averne un ritorno enorme. D’altra parte la società è tra i maggiori player mondiali nel settore dell’Alta Velocità ferroviaria e ha dato un’ottima prova di se, insieme ad altre aziende, nella ricostruzione del ponte di Genova.

Per entrare nel merito dei numeri, il rilancio delle grandi opere sbloccherebbe/farebbe accelerare cantieri che Webuild si è già aggiudicati. Pensiamo al Terzo Valico dei Giovi (2,8 miliardi di commessa), e all’Alta Velocità Verona-Padova (altri 1,4 miliardi). Il gruppo ex Salini Impregilo, quindi, dovrebbe essere in assoluto il gruppo che maggiormente beneficerà del rinnovato impegno del governo. Senza dimenticare che si è già aggiudicato commesse per l’Alta Velocità Milano-Genova (3,3 miliardi) e Verona-Padova (1,4 miliardi).

Tutto questo, però, non è sufficiente a entusiasmare gli analisti che hanno un consenso medio Hold e un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni attuali.

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Webuild

Webuld (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 18 giugno in rialzo del 2,63% rispetto alla seduta precedente a quota 1,485€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha raggiunto e superato il suo I° obiettivo di prezzo in area 1,3153€. Tuttavia questo traguardo ha fatto aumentare la volatilità con conseguenti oscillazioni sopra e sotto questo livello chiave. Qualora la chiusura settimanale dovesse essere sui livelli attuali potremmo aspettarci un’accelerazione rialzista. Si tratterebbe, infatti, della chiusura più altra da prima della pandemia da Covid-19. Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzista del 100% nel caso in cui venga raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 2,6449€.

