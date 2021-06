La moka non manca in nessuna abitazione perché al rito del caffè difficilmente si rinuncia. Ad un nostro Esperto è successo qualcosa di particolare visitando l’abitazione di alcuni amici durante il periodo del lockdown. Ebbene il nostro collaboratore ha scoperto il piacere di usare la moka per impieghi alternativi al solito caffè. Tutti a questo punto si stanno domandando cosa si può fare con la classica moka se non il caffè.

Il lato green

Ora prima di scoprire che la moka non ha solo la funzione di fare la classica bevanda calda vogliamo illustrare un’altra utilità di usare questa caffetteria disegnata da Bialetti nel 1933. Molti infatti non sanno che la moka è ecologica rispetto alle classiche macchinette per caffè in capsula oppure in cialda. Il motivo è semplice: si producono molti meno rifiuti.

Ora una volta scoperto questo lato green della moka, addentriamoci nel cuore del discorso per svelare l’uso della Bialetti in modo alternativo.

Il piacere di usare la moka per impieghi alternativi al solito caffè

L’uso della moka per fare il caffè d’orzo è una prima alternativa. Bisogna comprare il caffè tritato e seguire il classico procedimento per ottenere il risultato sperato che accontenta il palato.

Non solo caffè

Con la moka possiamo preparare tisane, tè e infusi. Basta riempire il serbatoio di acqua, mettere un paio di cucchiaini di infuso al gusto preferito e chiudere con il filtro. Poi mettere la moka sul fuoco e l’infuso caldo e ben filtrato verrà fuori.

Con la moka facciamo il brodo aromatico

Infine scopriamo che la moka consente di preparare brodi aromatici. Nel serbatoio della moka caricare l’acqua, mettere il filtro e aggiungere gli scarti di verdure. Ebbene dopo aver messo la macchinetta sul fuoco il contenuto sale ed è pronto per essere assaporato. Ora una volta scoperto l’uso alternativo della moka gran parte dei Lettori proverà a mettere in essere i nostri suggerimenti.

In questi tre modi originali sicuramente tutti proveranno il piacere di usare la moka per impieghi alternativi al solito caffè.