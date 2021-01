Il piacere di guidare la nostra auto e averla sempre profumata usando dei deodoranti economici e alternativi 

Possiamo tranquillamente affermare che il mondo della pulizia e della profumazione dell’auto negli ultimi anni abbia fatto passi da gigante. Sembra un’eternità quando comparve sul mercato il famoso alberello profumato, che, adesso e disponibile in decine di profumazioni. Non solo, perché soprattutto dall’Oriente sono arrivati prodotti alternativi non sempre di qualità. Quando, infatti, usiamo degli articoli che respiriamo, e facciamo respirare ai nostri cari, ricordiamoci sempre di capire cosa contengono. Una eventuale intossicazione è infatti dietro l’angolo. Ecco perché i nostri Esperti svelano il piacere di guidare la nostra auto e averla sempre profumata usando dei deodoranti economici alternativi.

Le superfici dell’abitacolo

Oltre ai semplici deodoranti, abbiamo a disposizione una scelta infinita nei prodotti per lucidare il cruscotto e pulire sedili e superfici dell’auto. Sul mercato ce ne sono molti di qualità, con profumi gradevoli, ma anche particolarmente costosi. Perché, allora, non utilizzare acqua e aceto, miscelandole in parti uguali e mettendole in un dispenser dotato di spruzzino? Possiamo utilizzarle con un panno in microfibra, col quale andremo a igienizzare anche le parti in tessuto.

Occhio ai tappetini

Gli accessori che sicuramente si impregnano maggiormente di odori e acari sono i tappetini. Non per niente, quando andiamo all’autolavaggio, troviamo idropulitrici e prodotti specifici dedicati. Anche in questo caso il mercato ci offre parecchie alternative, ma ancora una volta possiamo ricorrere alla nostra cucina per profumare e detergere. Il protagonista di questa pulizia è il detersivo per piatti. Suggeriamo di riempire un secchio di acqua calda, inserire il detersivo e, con una spazzola di setola dura, tipo quelle da scarpe, dare una bella passata ai nostri tappetini. Ecco il piacere di guidare la nostra auto e averla sempre profumata usando dei deodoranti economici alternativi come quelli appena visti.

Deodoranti veri e propri

Visto come igienizzare, ma anche come profumare la nostra vettura, ecco dei deodoranti insoliti e molto economici da mettere nell’abitacolo:

delle bucce di agrumi da inserire sotto i sedili;

del bicarbonato da mettere nel portacenere;

dei chicchi di caffè in un contenitore con un tappo al quale praticheremo dei fori;

degli alberelli esausti che immergeremo in qualche olio essenziale o profumo già presente in casa.

