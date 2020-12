Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Servire a tavola un piatto elegante, prelibato, sofisticato e sano è una grande sfida. Solo poche ricette possono arrivare a ottenere questo risultato. Una di queste si compone di pochissimi ingredienti ma pieni di sapore. L’omelette alla francese potrebbe sembrare un piatto banale, ma nella sua semplicità sta la perfezione del suo gusto. Gustata al naturale o farcita, l’omelette alla francese può nascondere delle insidie nella preparazione. Il piacere di cucinare alla perfezione l’omelette alla francese regina delle frittate.

Solo uova per un cuore cremoso e l’esterno croccante

Le caratteristiche fondamentali di un’omelette perfetta sono la sofficità, la giusta doratura della parte esterna e la cremosità dell’interno. Sebbene la preparazione richieda pochi minuti, non è da sottovalutare. La preparazione dell’omelette richiede molta precisione e alcuni passaggi precisi.

Necessita una padella antiaderente, simile a quella in ferro “alla lionese” col manico lungo. Se si mettono due o tre uova, la padella perfetta deve avere 5 cm di bordo e 20 cm di diametro. Una cosa che non deve mai mancare è l’olio che unge la padella. La padella dovrà essere ben calda: quando una noce di burro si scioglierà formando delle bollicine il calore sarà perfetto.

Le uova sono le protagoniste della ricetta. Devono essere freschissime e devono essere sbattute appena prima di essere cotte. L’aria che incorporeranno farà lievitare la frittata. Meglio sbatterle con una frusta a mano finché il composto è vaporoso. Per una omelette ne bastano 3 al massimo.

Ecco i passaggi per ottenere la regina delle frittate: scaldare il burro in padella, ma poco prima sbattere vivacemente le uova aggiungendo sale e pepe. Quando si versano le uova nella padella, bisogna muovere il liquido con la frusta per far aderire tutto l’uovo alla padella. Quindi con una mano muovere il liquido con la frusta, dall’altro muovere la padella con un movimento circolare. Ora togliere dal fuoco la padella e far sì che stia ferma in modo che il fondo si cuocia. Se si desidera farcire l’omelette è proprio quando la parte inferiore diventa croccante, mentre quella superiore è liquida. Tra gli ingredienti migliori per rendere ancora più speciale l’omelette si preferiscono formaggi, prosciutto e salmone, funghi trifolati, spinaci o biete cotte, pere caramellate e gorgonzola, pomodori senz’acqua, cipolle cotte. L’accortezza sta nel non riempire eccessivamente l’omelette rischiando che si rompa.

Per chiudere bisogna inclinare la padella e sollevare la metà omelette senza il ripieno. Chiudendola diventerà un mezzo cerchio. Prendere un piatto da portata e, avvicinando la padella, inclinarla fino che l’omelette si poggerà al centro del piatto. Con qualche fiocco di burro sopra, l’omelette sarà pronta per essere servita. Il piacere di cucinare alla perfezione l’omelette alla francese regina delle frittate.