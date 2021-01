La medicina cinese riconosce particolari proprietà alla giada verde. Legata al quarto chakra, questa pietra avrebbe proprietà calmanti, soprattutto legate al cuore e alla circolazione. Se usata per massaggiare l’epidermide, con tecniche particolari chiamate massaggio gua sha, può svolgere una funzione rigenerante.

Questo antico segreto noto alla medicina tradizionale orientale può stimolare i punti di pressione della testa andando a utilizzare uno strumento molto specifico: il pettine di giada.

Usato per pettinare i capelli, ne scoglie i nodi con facilità. Inoltre, la sua struttura stimola la microcircolazione del cuoio capelluto e aiuta a rilassarsi e concentrarsi. Soprattutto, però, stimola la ricrescita dei capelli ‘riattivando’ le terminazioni nervose.

Il pettine di giada, uno strumento incredibile per favorire la crescita dei capelli

Sui social, moltissime influencer lo utilizzano mostrando varie tecniche di pettinatura e di massaggio, è diventato quasi un articolo di tendenza. Lo si utilizza anche per trattamenti di massaggio del viso, soprattutto sui bambini, grazie alle sue proprietà rilassanti.

Testa, collo, fronte, zigomi, schiena, braccia, gambe e piedi sono i punti del corpo dove il beneficio è massimo. Ma oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa.it vogliono mostrare ai lettori una tecnica particolare per utilizzare il pettine di giada e il massaggio gua sha.

La tecnica

Ci si dovrà procurare, ovviamente, un pettine di giada, uno strumento incredibile per favorire la crescita dei capelli.

L’antica tecnica prevede di partire dalla sommità del cranio e pettinare le ciocche di capelli per tutta la lunghezza fin dietro le orecchie, un lato per volta. Quando si sentiranno le punte del pettine arrivare all’altezza dell’attaccatura della mascella, andrà operato un lieve massaggio al cuoio capelluto, simile a una delicata ‘grattatina’. Sarà esattamente questo a stimolare la circolazione e quindi la crescita dei capelli, andando ad attivare – come si diceva prima – i punti di agopressione che la medicina cinese identifica in quell’area.