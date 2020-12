Già settimana scorsa avevamo messo in guardia da un possibile indebolimento del petrolio. Le quotazioni, infatti, avevano raggiunto livelli sui quali la probabilità di un ritracciamento era molto elevata. Basti pensare che quella appena conclusasi è stata la prima settimana al ribasso dopo 7 consecutive al rialzo. Quindi, il petrolio inizia a mostrare i primi segnali di debolezza.

Ci troviamo, quindi, in una situazione di medio termine molto delicata che potrebbe portare le quotazioni del petrolio in area 44 dollari prima di un’ulteriore ripartenza al rialzo.

Il petrolio inizia a mostrare i primi segnali di debolezza: i livelli chiave secondo l’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 24 dicembre a quota 48,23 dollari in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 2,09% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Rimane sempre quello più probabile, quindi, lo scenario che vede area 50 dollari come un traguardo di medio termine molto importante (corrisponde al III obiettivo di prezzo sul time frame settimanale). Inoltre area 53 dollari rappresenta un obiettivo intermedio (II obiettivo di prezzo) della proiezione in corso sul time frame mensile. Quest’ultima, poi, ha come massima estensione area 76,8 dollari (III obiettivo di prezzo).

Lo scenario più probabile per le prossime settimane, quindi, è quello che vede il raggiungimento di area 50/53 dollari prima di un ritracciamento fino in area 45 dollari. Da questo livello, poi, dovrebbe ripartire una nuova gamba rialzista con obiettivo in area 80 dollari.

Chiaramente una chiusura settimanale inferiore a 44,58 dollari aprirebbe le porte a un ulteriore ribasso almeno fino in area 40 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile