Il petrolio è indeciso se muoversi verso i 50 dollari o i 25 dollari. Quale è lo scenario più probabile?

Nelle ultime settimane il prezzo del petrolio ha subito continui alti e bassi a seguito sia dell’andamento della pandemia. Le sempre più stringenti restrizioni imposte dai governi nazionali in Europa fanno temere che la domanda dell’oro nero tenderà a scendere e possa durare per un lungo periodo. Quindi, il petrolio è indeciso se muoversi verso i 50 dollari o i 25 dollari, gli obiettivi delle proiezione attualmente in corso sull’oro nero.

Questa indecisione è chiaramente visibile su ogni time frame e rende difficile le operazioni di ampio respiro.

Da questo punto di vista è emblematico quanto sta accadendo da metà maggio. Sul time frame settimanale è in corso una proiezione rialzista, ma le quotazioni non riescono a scardinare il movimento laterale tra i livelli 36,3 e 41,78 dollari. Andiamo, però, ada analizzare in dettaglio ciascun time frame.

Il petrolio è indeciso se muoversi verso i 50 dollari o i 25 dollari: le attese dell’analisi grafica e previsionale

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 6 novembre a quota 37,14 dollari in ribasso del 4,25% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Il forte ribasso di venerdì ha veramente dell’incredibile e ha confuso ancora di più le idee sul futuro del petrolio.

Come si vede dal grafico, infatti, il ribasso ha fatto si che il break rialzista di area 39 dollari venisse negato. Contemporaneamente, però, la chiusura è stata superiore al supporto in area 37,01 dollari. La rottura di questo livello avrebbe provocato un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 31,88 dollari e a seguire verso il III obiettivo di prezzo in area 26,94 dollari.

L’eventuale rottura della resistenza in area 39 dollari avrebbe aperto le porte a un rialzo fino in area 48,76 dollari.

Time frame settimanale

Sul time frame settimanale è in corso una proiezione rialzista, ma le quotazioni non riescono a scardinare il movimento laterale tra i livelli 36,3 e 41,78 dollari. Nel caso di una rottura al rialzo le quotazioni si dirigerebbero verso area 50,87 dollari. Nel caso in cui, invece, si partisse al ribasso le quotazioni potrebbero raggiungere area 21,45 dollari.

Time frame mensile

La chiusura di novembre sarà decisiva per capire cosa succederà nei prossimi mesi. Il ritracciamento, infatti potrebbe continuare fino in area 30 dollari. Una chiusura mensile sotto questo livello farebbe precipitare al ribasso le quotazioni avvalorando lo scenario peggiore che si possa immaginare sul petrolio: ritorno in area 5 dollari.

Tuttavia, il recupero di area 39,39 dollari in chiusura mensile potrebbe far ripartire le quotazioni verso area 53,54 dollari.

