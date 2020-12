Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare della ricetta del pesto di radicchio, il sugo perfetto per qualsiasi formato di pasta che si prepara in un baleno. La consistenza risulterà simile al famoso pesto ligure, il sapore e il colore se ne allontaneranno. Il radicchio viene anche definito il principe dell’autunno. È questo, quindi, il periodo migliore per preparare questo sugo prelibato in poco tempo e senza fatica.

Gli ingredienti

Vediamo, quindi, quali sono gli ingredienti per preparare il pesto di radicchio, il sugo perfetto che si prepara in un baleno:

a) 100 grammi di radicchio rosso;

b) 50 grammi di mandorle;

c) 1/2 spicchio di aglio;

d) 20 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

e) due cucchiai di olio extravergine di oliva;

f) sale, quanto basta.

Per un sapore intenso il radicchio si potrà utilizzare subito dopo averlo lavato. Se, invece, si desidera mitigare il sapore amarognolo caratteristico, si potrà tenere in ammollo per circa 1 ora. Così come, se si ama poco il gusto dell’aglio, o questo risulta poco digeribile, si può evitare di aggiungerlo agli ingredienti.

Passiamo alla preparazione.

Il procedimento

Lavare le foglie di radicchio e tagliarle a listarelle. Metterle nel mixer insieme all’olio e all’aglio. Frullare. Aggiungere, quindi, il parmigiano grattugiato e le mandorle.

Ancora frullare fino a che il pesto non risulti della giusta consistenza. Se troppo denso si potrà aggiungere un goccio di acqua. E frullare fino a che non si ottiene la consistenza desiderata. Regolare quindi di sale.

Il sugo ottenuto sarà, non solo perfetto per condire qualsiasi formato di pasta, ma anche eccellente su dei crostini di pane o come ripieno di vol au vent di sfoglia.

Si manterrà eccellente nel gusto e nelle proprietà per alcuni giorni, tenuto in frigo, in una confezione ben sigillata. Infine, si potrà surgelare per goderne del sapore per tutto l’arco dell’anno.

Ecco svelata, quindi, la ricetta del pesto di radicchio: il sugo perfetto che si prepara in un baleno.