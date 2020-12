Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la vigilia di Natale, il pesce spada al cartoccio con le patate mette tutti d’accordo a tavola. Perché si tratta di un secondo nutriente e completo che, con porzioni abbondanti, può essere servito a tavola pure come piatto unico.

Partendo da una base di pesce rappresentata da otto tranci di pesce spada, servono due cipolle, quattro patate, sedici pomodorini, due limoni, il prezzemolo, l’olio extravergine di oliva, il sale e il pepe.

Ecco perché il pesce spada al cartoccio con le patate mette tutti d’accordo a tavola

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di stendere un ampio foglio di carta alluminio. Dopodiché, sopra un foglio di carta forno, si posiziona un trancio di pesce spada. Per poi aggiungere un quarto di cipolla che è stata tagliata a fettine sottili. E mezza patata precedentemente tagliata a bastoncino.

Nonché un quarto di limone a fettine, due pomodorini tagliati a spicchi, un pizzico di sale, pepe, un filo d’olio extravergine di oliva ed una cascata di prezzemolo. Ora per il trancio di pesce spada si passa alla chiusura a cartoccio. Prima ripiegando il foglio di carta forno, e poi quello di alluminio, a chiudere, come quando si vuole sigillare un pacco.

E questo al fine di evitare, durante la cottura, la fuoriuscita degli ingredienti. Ripetendo l’operazione, si otterranno in tutto sei tranci di pesce spada al cartoccio, da mettere in forno, preriscaldato a 180 gradi, per non meno di trenta minuti. Servire a tavola ogni trancio di pesce cotto così come, ovverosia impiattando nel cartoccio ancora caldo.

In questo modo il secondo a base di pesce sarà non solo più leggero rispetto al fritto. Ma sarà anche molto morbido e dal profumo inebriante. Inoltre, in base ai gusti, nella ricetta del pesce spada al cartoccio con le patate al posto del prezzemolo si può aggiungere il finocchietto selvatico.