Tra le moltissime regole che girano intorno al mondo della tavola e del vino, ce n’è una che conosciamo tutti: il pesce si sposerebbe con il vino bianco, mentre la carne con quello rosso. Questa regola aiuta anche i meno esperti a comporre un abbinamento vincente tra vino e pietanza a tavola, ma è proprio vero che il pesce si mangia con il bianco e la carne con il rosso? Molti non lo sanno, ma esistono alcune eccezioni a questa regola. In particolare, c’è un pesce tra i più amati dagli italiani che si sposa benissimo anche con il vino rosso, e per una ragione molto precisa. Vediamo di che cosa si tratta.

Il pesce si serve con il vino bianco ma questa specie che mettiamo sempre in tavola sta benissimo con il rosso

Ma di quale pesce stiamo parlando? Si tratta del delizioso salmone. Sembra strano, ma secondo gli esperti possiamo tranquillamente servire il salmone a tavola accompagnato da un buon vino rosso. Ma per quale ragione? Semplicissimo. Per quanto riguarda il vino, il salmone “si comporta” come la carne.

Questo perché il salmone contiene in media più grasso rispetto ad altri pesci che solitamente mettiamo a tavola. Il vino rosso si sposa bene con i cibi più ricchi di grasso perché contiene tannino. Il tannino interagisce con le molecole di grasso nella nostra bocca mentre mangiamo, aiutandoci a “pulirci il palato”.

I vini bianchi contengono invece meno tannino rispetto a quelli rossi, e sono quindi più indicati per accompagnare pietanze meno ricche di grasso. Ecco perché, in generale, il pesce si serve con il vino bianco ma questa specie che mettiamo sempre in tavola sta benissimo con il rosso.

Fanno eccezione anche aringhe, sardine e sgombri

Se con un bel salmone al forno possiamo mettere in tavola un vino rosso, la stessa regola vale anche per altri pesci. Si tratta delle specie di pesci più ricche di grasso rispetto alla media. Per esempio, oltre al salmone, contengono più grasso pesci come le aringhe, le sardine, o gli sgombri. Anche questi pesci stanno benissimo in tavola con un bel vino rosso.

Ma per lo stesso motivo, se mettiamo in tavola della carne molto magra, questa può essere servita anche accompagnata da un vino bianco. Scegliamo in questo caso un bianco più corposo e più ricco di tannino, come uno Chardonnay, ad esempio.

