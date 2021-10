Sappiamo tutti che il pesce rappresenta un alimento indispensabile nella dieta Mediterranea. Grande alleato della salute, è una fonte smisurata di nutrimenti, utili al corretto funzionamento dell’organismo.

L’Efsa dichiara che bisognerebbe consumare il pesce una o due volte a settimana. L’unico limite potrebbe essere la quantità di metilmercurio, e altre contaminazioni, che riguardano le donne in gravidanza e i soggetti più vulnerabili. Questo vuol dire che è consigliabile stare attenti quando decidiamo di acquistare questo genere di pietanza. Sarà meglio, quindi, scegliere le specie giuste e rispettare le quantità suggerite.

Consumare pesce, in linea di massima, può dare una grande quantità di acidi grassi, proteine, vitamine e minerali. Sembra anche essere adatto a mantenere in salute il sistema cardiovascolare e a ridurre la quantità di trigliceridi.

Sia il pesce selvatico pescato che quello d’allevamento hanno lo stesso apporto nutrizionale e non hanno grandi differenze a livello di sicurezza. In questo periodo, ad esempio, siamo ancora in tempo per gustare un pesce buonissimo e dal sapore molte delicato.

Il pesce ricco di vitamine B12 e D leggero e gustoso adatto a molte ricette

Viso imbronciato e corpo ovale allungato, queste sono le caratteristiche estetiche del dentice. Fa parte della famiglia degli Sparidi, come le orate e i saraghi. Ha una bocca molto grande con dei denti a forma di canini, quando è giovane ha una colorazione marrone tendente all’azzurro, quando cresce diventa più grigio.

Si nutre di molluschi e altri pesci, essendo un predatore, e in età adulta tende ad ed essere un pesce solitario. Vive nei fondali sabbiosi o rocciosi, soprattutto nell’area del Mediterraneo, ma possiamo trovarlo anche nell’Atlantico, isole Britanniche, Mauritania. Le sue dimensioni possono arrivare ad essere notevoli, ovvero circa 1 metro di lunghezza per 20 kg.

Nonostante sia disponibile praticamente tutto l’anno, tra l’estate e l’autunno acquistarlo rappresenta una scelta più sostenibile, perché i banchi di dentice sono più numerosi. 100 gr di dentice procurano circa 100 calorie, a livello nutrizionale è ricco di vitamine B12 e D, ma anche A. Queste proprietà sono importanti per la vista, il sistema immunitario, le ossa e per i processi metabolici. Inoltre, contiene una quantità notevole di fosforo, potassio, selenio, omega 3, che tengono in salute arterie e cuore.

Come mangiare il dentice

Le sue carni sono particolarmente tenere e gustose, oltre a essere magre e facilmente digeribili. Il pesce ricco di vitamine B12 e D leggero e gustoso adatto a molte ricette, possiamo cucinarlo in vari modi. Perfetto da fare al cartoccio, con aglio e rosmarino, o alla griglia con del semplice salmoriglio. Ma è buonissimo anche all’acqua pazza, al forno con i capperi, farcito, gratinato, con semplici salse d’accompagnamento.

