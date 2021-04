Il pericolo numero uno di Wall Street sarà l’inflazione e ora si attendono gli utili di Honeywell e Morgan Stanley. L’attenzione quindi viene posta sui dati economici e sulle previsioni degli utili delle società americane.

I listini azionari americani sono concentrati su due aspetti: i dati economici e le trimestrali americane. Si attendono infatti le dovute conferme per capire se il rialzo delle quotazioni da marzo dello scorso anno potrà continuare o meno.

Ieri è stato pubblicato il dato sull’inflazione al 2,6% atteso al 2,5%. Per il momento questi sono valori che non spaventano gli investitori anche se si iniziano a prevedere “picchi sempre crescenti”. Questo potrebbe portare ad una “rivisitazione” della politica monetaria della Federal Reserve che potrebbe ben presto iniziare a mettere mano alla leva dei tassi di interesse. Come scritto più volte su queste pagine, i rialzi dei tassi, come da esperienze storiche solo dopo un certo livello 1,5/2%, potrebbero portare ad una forte correzione degli utili futuri.

Per il momento quindi, non vediamo pericoli imminenti per i mercati. Le nostre previsioni ci mettono in guardia dopo la prossima settimana di agosto di quest’anno e per i successivi 12/18 mesi.

Quindi, attenzione a tutti i dati nei quali si potranno leggere probabili spirali inflazionistiche alle porte e ma nel brevissimo il polso della situazione verrà dato dal calendario degli utili.

Da questa tronata di trimestrali quale quadro risulterà evidente? Il nostro Ufficio Studi al momento non ravvisa eccessi ed “estremi di sopravvalutazione” e continua a porre l’accento per futuri rialzi delle quotazioni, sul premio per il rischio a favore. Non è il momento infatti di un fly to quality verso l’obbligazionario.

Analizziamo ora in modo sommario le società Honeywell e Morgan Stanley:

Honeywell (NYSE:HON), ultimo prezzo a 229,00.

Si prevede che gli utili cresceranno dell’11,14% all’anno.

Dividend yield dell’1,64%.

Le nostre stime portano ad un fair value in area 244 dollari per azione. Tendenza di lungo termine rialzista. Stop loss a 193,67 e target a 1/3 mesi in area 244/252.

Morgan Stanley, ultimo prezzo a 79,53.

Si prevede che gli utili cresceranno del 2,72% all’anno.

Dividend yield dell’1,75%

Le nostre stime portano ad un fair value in area 93 dollari per azione. Tendenza di lungo termine rialzista. Stop loss a 75,99 e target a 1/3 mesi in area 90/93,15.

Si procederà per step.