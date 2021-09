Il pericolo di ulteriori ribassi dei mercati è ancora intatto ed ecco i livelli che possono aiutare a fare un trading profittevole

Tendenza rialzista di brevissimo ma non c’è ancora probabilità elevata che il peggio sia alle spalle anzi il pericolo di ulteriori ribassi dei mercati è ancora intatto

Alle ore 19:38 della giornata di contrattazione del 24 settembre, abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.513

Eurostoxx Future

4.140,5

Ftse Mib Future

25.680

S&P 500 Index

4.448,25.

Il frattale annuale ha virato al ribasso da qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 24 settembre.



Quali sono le nostre previsioni per la prossima settimana?

Non ci sono gli estremi per effettuare una previsione attendibile e quindi valuteremo lo scenario day by day.

Ecco i livelli operativi per mantenere il polso della situazione per la giornata del 27 settembre e per i prossimi giorni

Dax Future

Tendenza rialzista che potrebbe durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.521. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 15.749, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista che potrebbe durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.137. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 4.201, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista che potrebbe durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 21.490. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 25.825, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista che potrebbe durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.367. Rialzi duraturi solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore ai 4.466, segnale che dovrà poi essere confermato in chiusura del giorno di contrattazione dell’1 ottobre.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

In ottica multidays si consiglia di attendere sviluppi perchè il pericolo di ulteriori ribassi dei mercati è ancora intatto. Operare per il momento solo in ottica intraday.

Si procederà per step.