Il perfetto primo piatto domenicale per 4 persone con meno di 10 euro

Il primo piatto domenicale ha qualche responsabilità in più rispetto alle pietanze che consumiamo durante la settimana. Solitamente la domenica si ha più tempo per cucinare, di conseguenza anche più voglia.

Si vuole gustare qualcosa di buono. E magari si hanno invitati con i quali si vuole fare bella figura. Insomma, la domenica è il giorno delle coccole, anche a tavola.

Questo piatto ha tutti requisiti per essere il perfetto piatto domenicale. E per di più ha un costo bassissimo. Cosa cercare di meglio?

Stiamo parlando delle crêpes salate ai funghi. Morbide e succulente, un piatto veramente godurioso. Ma vediamo come preparare questo perfetto primo piatto domenicale per 4 persone, con meno di 10 euro.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone.

Per le crêpes:

a) 250 grammi di farina;

b) 500 ml di latte;

c) tre uova;

d) burro, quanto basta per ungere la padella.

Per il ripieno:

a) 400 grammi di funghi champignon;

b) 30 grammi burro;

c) due spicchi d’aglio;

d) ½ bicchiere di vino bianco;

e) un ciuffo di prezzemolo;

f) 500 ml di besciamella (meglio se fatta in casa);

g) 200 grammi di parmigiano reggiano.

h) sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Per preparare le crêpes, sbattere uova e latte dentro una ciotola capiente. Aggiungere la farina setacciata e mescolare con le fruste fino s ottenere un composto liscio.

Ungere leggermente una padella antiaderente e metterla sul fuoco, a fiamma medio-bassa. Versare al centro della padella un mestolo di impasto e fare ruotare leggermente la padella per distribuire bene l’impasto.

Questa operazione va effettuata rapidamente perché con la padella calda sarà difficile spostare l’impasto, una volta scaldato.

Lasciare cuocere per un minuto e, con l’aiuto di una spatola, girare la crêpe per far cuocere l’altro lato. Deve risultare doratina per essere ben cotta. Ripetere l’operazione fino all’esaurimento dell’impasto e mettere le crêpes pronte da parte.

Preparare la farcitura delle crêpes

Per preparare la farcitura delle crêpes, scaldare 30 grammi di burro in una padella. Tritare finemente l’aglio e aggiungerlo al burro. Fare leggermente dorare l’aglio e aggiungere gli champignon puliti e tagliati in pezzi piccoli.

Lasciare cuocere i funghi e salare (il sale farà cuocere prima i funghi perché aiuta a tirar fuori la loro acqua). Fare rosolare bene gli champignon a fiamma media, per 15/20 minuti.

Quando si sarà asciugata tutta la loro acqua, versare il vino in padella e fare evaporare l’alcol. A questo punto spegnere la fiamma, trasferire i funghi in una ciotola e aggiungere il prezzemolo tritato finemente, un po’ di pepe, due cucchiai di besciamella e due cucchiai di parmigiano grattugiato. Mescolare tutto per bene e mettere da parte.

Prendere una crêpe, metterci sopra due cucchiai di farcitura di funghi e distribuire al centro della stessa. Una volta che la crêpe è farcita, arrotolarla su se stessa e ripetere questa operazione finché non siano terminate sia le crêpes che il ripieno.

Una volta che tutte le crepe saranno farcite e arrotolate, mettere due cucchiai di besciamella sul fondo di una teglietta da forno. Mettere una piccola noce di burro ad ogni angolo della teglietta e posizionare le crêpes in verticale nella teglia, fitte tra loro.

Versare tutta la restante besciamella sulle crêpes e distribuire bene. Cospargere le crêpes con il parmigiano rimasto, un po’ di pepe, e mettere in forno, con funzione grill per 10-15 minuti.

Ed ecco servito il perfetto primo piatto domenicale per 4 persone con meno di 10 euro.