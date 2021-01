DBA Group che è stato il peggior titolo del 2020 nel settore progettazione e costruzione potrebbe essere la scommessa vincente del 2021.

Nell’ultimo anno, infatti, il titolo ha perso poco più del 50% a fronte di un settore che ha avuto sì una performance negativa, ma il ribasso è stato mediamente inferiore al 20%. Ricordiamo che il miglior titolo del settore durante il 2020 è stato Ambienthesis.

Tuttavia se si guarda alle raccomandazioni degli analisti e alla valutazione basata sui multipli di mercato, scopriamo che DBA Group è fortemente sottovalutato.

Secondo gli analisti gli coprono il titolo la raccomandazione è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa l’80%. Se, invece, si confrontano le attuali quotazioni con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione scende al 40% circa.

Lo scenario cambia sostanzialmente se si considerano i multipli di mercato. In questo caso, infatti, il titolo risulta essere sempre sopravvalutato eccezion fatta per il price to book ratio secondo il quale DBA Group è sottovalutato di oltre il 400%. Inoltre il titolo, che con i dati del 220 attualmente vale 0,39 volte il suo fatturato, è chiaramente sopravvalutato rispetto ai concorrenti.

Il peggior titolo del 2020 nel settore progettazione e costruzione potrebbe essere la scommessa vincente del 2021: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 8 gennaio a quota 0,86 euro in rialzo dell’1,18 rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Sul time frame inferiore, però, il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,934 euro sta provocando un ritracciamento che potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto e che potrebbe portare le quotazioni giù fino in area 0,794 euro (I obiettivo di prezzo).

Questo ritracciamento diventerebbe un problema solo se il mese chiudesse sotto area 0,802 euro. In caso contrario il rialzo potrebbe continuare fino alla massima estensione rialzista in area1,8 euro per un potenziale rialzo di circa il 110%.

Lo scenario rialzista è supportata dai segnali sia del BottomHunter che dello Swing Indicator.

Time frame settimanale

Time frame mensile