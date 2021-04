In un precedente report sul titolo Imvest scrivevamo che ogni rimbalzo deve essere occasione di alleggerire le posizioni rialziste. Sono passati venti giorni e rimaniamo sempre della stessa idea. Infatti, il peggior titolo azionario della settimana sui mercati finanziari italiani ha ancora molta strada al ribasso.

Se andiamo a guardare l’andamento del titolo dopo il report è stato da manuale. La discesa è continuata fino in area 0,047 euro prima di un rimbalzo fino in area 0,058 euro e successiva discesa sui minimi attuali in area 0,0465 euro.

Questo movimento ha permesso di sviluppare una nuova proiezione ribassista che ha obiettivi ancora più in basso. Prima, però, di approfondire questo aspetto facciamo la solita raccomandazioni quando parliamo di Imvest. Il titolo capitalizza poco meno di 3 milioni di euro e il controvalore scambiato giornalmente corrisponde a circa 150.000 euro. Tutto ciò si traduce in una volatilità molto elevata che può provocare grossi danni nei portafogli di investimento di chi non ha abbastanza esperienza per gestire situazioni difficili sui mercati.

Il peggior titolo azionario della settimana sui mercati finanziari italiani ha ancora molta strada al ribasso: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 23 aprile a quota 0,0465 euro in ribasso del 4,52% rispetto alla seduta precedente.

Come già accennato la proiezione è ribassista qualunque sia il time frame considerato e sono possibili affondi ribassisti ancora molto importanti. I detentori del titolo potrebbero incominciare a tirare un sospiro di sollievo sono nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,055 euro. In caso contrario le quotazioni di Imvest potrebbero scendere fino in area 0,0078 euro.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

Time frame settimanale