Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per decretare che il peggio potrebbe essere già alle spalle per Wall Street.

Come agire?

Attendere la giornata odierna per capire se lunedì tornare Long o rimanere ancora Flat come negli ultimi giorni.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 17 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.480,77

Nasdaq C.

13.614,78

S&P 500

4.411,67.

Gli dinci azionari sono vicini a una svolta rialzista da confermare oggi

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.895. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 33.391.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.317. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.992.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.335. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.327.

Posizione di trading multidays in corso

Flat sugli indici analizzati.

Il peggio potrebbe essere già alle spalle per Wall Street. Microsoft è da comprare?

Il titolo (NASDAQ:MSFT), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 295,22, in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Fair value

Le stime di fair value si aggirano intorno ai 450 dollari e quindi ai livelli attuali, il titolo sarebbe sottovalutato.

La strategia operativa

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 289,69, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 249,70 e al superamento e tenuta verso 220 dollari. Attenzione, la chiusura odierna potrebbe essere il segnale rialzista che si attende e in questo caso, il peggio potrebbe essere alle spalle. Lo stop loss della tendenza rialzista dovrebbe essre inserito a 269 dollari.

