I grafici di ieri dei mercati azionari come da attese e come triangolo in formazione sono esplosi al rialzo. A questo punto non possiamo che riconfermare quanto andiamo scrivendo dalla settimana del 16/23 marzo: il peggio per l’anno 2020 è passato e ora rialzi per i mercati fino a luglio 2021.

Frattale previsioni anno fino al 2022 per le Borse mondiali

Le probabilità che i minimi di marzo possano essere ritoccati e perforati al ribasso come da frattale previsionale aumenteranno fra il luglio 2021 al marzo 2023.

Quest’ area temporale, luglio 2021/marzo 2023 dovrebbe vedere formarsi i minimi del prossimo decennio 2021/2030.

La migliore strategia di investimento per i prossimi anni rimane quindi la seguente:

gli acquisti che abbiamo consigliato fra il 16 ed il 23 marzo in ottoca di 36/60 mesi vanno ancora mantenuti,

gli acquisti di breve termine in ottica 12 mesi andranno monitorati di volta in volta.

Le previsioni comunque danno semaforo verde sia per il momento che per i prossimi 12 mesi.

I massimi annuali del 2020 dovrebbe segnarsi fra fine ottobre/inizio novembre.

I massimi dell’anno 2021 dovrebbero segnarsi fra luglio ed agosto.

Il peggio per l’anno 2020 è passato e ora rialzi per i mercati fino a luglio 2021

L’esplosione di momentum di ieri dovrebbe portare a rialzi almeno fino al 31 luglio e di un altro 10% di media dai livelli attuali. Andiamo quindi a tracciare i punti che potrebbero sia nel breve che medio termine “invalidare” questa tesi.

Quali sono i livelli giornalieri che faranno ritornare i mercati al ribasso?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

12.216

Eurostoxx Future

3.206

Ftse Mib Future

19.335

S&P 500

3.123

Quali sono i punti invece che al momento potrebbero sconfessare ulteriori rialzi fino al luglio 2021?

Chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli

Dax Future

11.930

Eurostoxx Future

3.150

Ftse Mib Future

18.870

S&P 500

2.999

Quale strategia di investimento applicare?

Mantenere le posizioni e lasciar correre i profitti.

Si procederà come al solito per step e di volta in volta definiremo obiettivi e punti di inversione.