La Commissione Europea ha dato il via libera: il pedaggio autostradale aumenterà a seconda del livello di inquinamento del mezzo. Questa norma entrerà in vigore dal 2022. Perciò per chi ha un’auto vecchia corre il rischio in futuro di pagare tariffe più costose sulle principali arterie autostradali.

Una norma del 2018

Questa norma è stata lanciata nel 2018 ma solo ora la Commissione Europea in tema di inquinamento e ambiente l’ha approvata. Tra un anno, dunque, i possessori di auto che inquinano maggiormente pagheranno di più i loro viaggi in autostrada. L’Europa ha dato facoltà ad ogni Stato membro di decidere i parametri attraverso i quali applicare la nuova norma.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Le vetture più emettono quantità di CO2 in aria, i conducenti più pagheranno per i loro trasferimenti. Inoltre l’Unione Europea ha fissato un paletto: ogni Stato membro, nel giro di due anni, deve dare seguito a questa norma e non sono concesse proroghe.

L’Europa sta tentando in tutti i modi di centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti in quanto meno tempo possibile.

Non solo aumenti

Tuttavia, ci sono delle buone notizie per coloro che hanno mezzi a basso inquinamento. I veicoli che emettono meno CO2 in aria potranno beneficiare anche fino al 75% di sconto. Logicamente le auto elettriche sono agevolate in questo senso.

Il sistema

In un primo momento il cambiamento del prezzo del pedaggio autostradale doveva riguardare solo i veicoli pesanti. Poi sono stati inseriti nella norma anche veicoli commerciali e auto.

Gli Stati membri possono imporre una sovrattassa ai veicoli più inquinanti legiferando in tal senso ma rispettando comunque dei paletti. Di conseguenza si evita la concorrenza sleale tra i vari Stati Membri.

Un abbonamento con bollino autostradale annuo per un veicolo inquinante con tre assi non deve costare più di 1.899 euro all’anno. Altrimenti un veicolo più virtuoso dal punto di vista delle emissioni non deve costare più di 855 euro. Pertanto c’è il rischio che dal 2022 , il pedaggio autostradale aumenterà a seconda del livello di inquinamento del mezzo.