Il peccato di gola perfetto da concedersi la domenica: la crema di cachi con cioccolato bianco

Oggi vogliamo parlare del peccato di gola perfetto da concedersi la domenica: la crema di cachi con cioccolato bianco. È un dessert molto goloso che sarà pronto in pochi minuti così da non rubare tempo al relax domenicale. Sfrutta, inoltre, le ottime qualità dei tipici frutti autunnali. Ricordiamo infatti che i cachi sono naturalmente ricchi di vitamina C e betacarotene, entrambi elementi utili per mantenere la buona salute e combattere i tipici malanni stagionali.

Vediamo quindi gli ingredienti necessari per preparare la crema di cachi con cioccolato bianco, il peccato di gola perfetto da concedersi la domenica:

Ingredienti

4 cachi vaniglia maturi;

250 g di yogurt bianco;

4 cucchiai di zucchero;

100 ml di latte;

1 pezzetto di cannella e 1 baccello di vaniglia;

100 g di cioccolato bianco.

Il procedimento

Lavare e sbucciare i cachi, quindi tagliarli a pezzi. Adagiarli in una pentola insieme alla vaniglia e lasciare cuocere a fuoco basso. Quando i cachi saranno morbidi togliere dal fuoco ed eliminare la vaniglia.

Incorporare quindi la cannella e lo zucchero, quindi frullare il tutto e lasciare a stiepidire. Poi aggiungere lo yogurt bianco ed il latte quanto basta per ottenere una consistenza cremosa e non troppo liquida. Versare dunque il composto in ciotoline monoporzioni o in una ciotola unica.

Nel frattempo fondere il cioccolato bianco a bagnomaria o in un pentolino a fuoco molto basso prestando attenzione che non bruci. Versare quindi il cioccolato al centro del composto di cachi e girare delicatamente fino a che tutti gli ingredienti non saranno ben incorporati fra loro.

La crema di cachi si potrà gustare appena fatta o lasciata riposare in frigorifero, coperta dalla pellicola, per almeno un’ora.

Ci si potrà sbizzarrire con decorazioni sfiziose come una manciata di cereali croccanti sbriciolati sulla superfice. In alternativa delle gocce di cioccolato fondente oppure un ciuffo di panna montata.

Ecco, dunque, svelata la ricetta della crema di cachi con cioccolato bianco, il peccato di gola perfetto da concedersi la domenica.