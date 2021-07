Il melone è uno dei frutti simbolo dell’estate. A fette con il prosciutto crudo o a cubetti nella macedonia, in questo periodo tutti ne abbiamo quasi sempre uno in frigorifero.

È buono, fresco, leggero e spesso ci aiuta per improvvisare pranzo o cena all’ultimo minuto.

Non a caso, nell’ultimo periodo il team di ProiezionidiBorsa se ne è occupato spesso. Fondamentali a tal proposito i 2 articoli sulla scelta e la conservazione:

C’è però un’altra cosa che è bene sottolineare. Ne stiamo proprio per parlare in questo articolo.

Il passaggio che molti saltano dopo aver acquistato un melone ma che è fondamentale

Il melone va lavato esternamente. Anche se si tratta di un frutto che si consuma dopo averlo sbucciato, è comunque molto importante lavare la buccia. Il melone è infatti a rischio di contaminazione in tanti passaggi, dalla coltivazione fino alla preparazione finale.

Il melone cresce a terra e pertanto è costantemente a diretto contatto con pesticidi, fertilizzanti, feci di animali, acqua piovana… Tutti elementi che favoriscono la proliferazione di batteri. Senza contare che la buccia ruvida e retata del melone stesso facilita l’attecchirsi di qualsiasi agente patogeno.

Ma non solo, come ben sappiamo il melone è ricco di zuccheri e di acqua, un mix di elementi che costituiscono l’habitat ideale per la vita dei microrganismi. Avendo poi un pH neutro, il melone non è abbastanza acido per creare una naturale barriera contro i batteri.

Il rischio contaminazione continua anche durante la fase di raccolta. Il melone viene infatti raccolto a mano e quindi continuamente manipolato.

I rischi maggiori

Trattandosi di un prodotto da consumare crudo, il rischio intossicazione alimentare è davvero molto forte. Nello specifico le contaminazioni possibili sono con la Listeria, l’Escherichia coli enteroemorragico e la Salmonella.

Ora le cose sono piuttosto chiare: il passaggio che molti saltano dopo aver acquistato un melone ma che è fondamentale.

Dopo quanto detto, è sottinteso che anche la fase di sbucciatura e taglio del melone sono assai delicate. Chi esegue queste operazioni deve avere mani perfettamente pulite, utilizzare un coltello altrettanto pulito e appoggiarsi su un piano da lavoro perfettamente igienizzato.

