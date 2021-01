Negli ultimi anni nei supermercati tutti noi abbiamo cominciato a notare molti prodotti che si presentano come delle alternative ai classici alimenti a cui eravamo abituati. Infatti al giorno d’oggi sono tantissime le persone che hanno deciso di eliminare dalla propria dieta carne animale e i suoi derivati. Per questo i produttori alimentari hanno deciso di venire incontro a queste esigenze proponendo hamburger di legumi ad esempio, e tante altre offerte adatte a chi non consuma carne. Prima che fossero disponibili questi prodotti però, in molti già avevano cominciato da soli a preparare delle ottime alternative. A tal proposito, tra poco sveleremo gli ingredienti per il parmigiano fatto in casa light, vegano e squisito da realizzare in pochi minuti

Non poche polemiche

Il fatto di mettere in commercio prodotti di derivazione vegetale in sostituzione a quelli di derivazione animale ha scaturito non poche polemiche. In molti infatti hanno mostrato delle obiezioni al fatto di chiamare questi prodotti vegetali con i nomi di “hamburger” o simili. In molti hanno anche presentato una proposta per vietare ai produttori di questi prodotti vegetali di utilizzare tali nomi. Comunque la si pensi e in qualsiasi modo vengano chiamati, queste ricette si presentano come delle ottime alternative a chi, per diversi motivi, ha deciso di intraprendere una dieta vegetariana o vegana.

Le mandorle e gli anacardi

Derivando dal latte di mucca, ovviamente chi è vegano evita di condire la pasta o il riso con il parmigiano. A tal proposito, oggi vogliamo presentare ai nostri Lettori un’alternativa in grado di sposarsi perfettamente con dei primi piatti. Vediamo dunque il parmigiano fatto in casa light, vegano e squisito da realizzare in pochi minuti. Per prepararlo abbiamo bisogno di un cucchiaio di lievito alimentare, delle mandorle bianche, del sale e degli anacardi.

Basterà semplicemente frullare le mandorle bianche assieme agli anacardi e aggiungere gli altri due ingredienti, ovvero il sale e il cucchiaio di lievito. Mescoliamo tutto per bene e lasciamo freddare in frigorifero per qualche ora. Possiamo infatti utilizzare quest’alternativa vegana al parmigiano per condire moltissime ricette.