Dal dollaro all’euro, e passando per la sterlina britannica, qual è il parere degli analisti su quale sarà la valuta su cui puntare nel 2021? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che le principali valute da tenere d’occhio per l’anno 2021, secondo il parere degli analisti, sono il dollaro statunitense. E pure la sterlina britannica anche se per ragioni diverse.

Il punto sul mercato forex: qual è il parere degli analisti su quale sarà la valuta su cui puntare nel 2021?

Nel dettaglio, dopo i massimi che sono stati toccati a marzo 2020, durante la prima ondata di pandemia di coronavirus, il dollaro americano si è deprezzato rispetto alle altre principali valute. Il biglietto verde, visto anche come bene rifugio, nel 2021 potrebbe perdere ulteriormente quota in base a due possibili scenari.

Gli scenari avversi al biglietto verde, dalla fine della pandemia alla politica estera di Biden

Il primo scenario, peraltro auspicabile, è rappresentato, per i prossimi mesi, dalla fine della pandemia di coronavirus. E questo grazie all’attesa efficacia dei vaccini di AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Mentre il secondo scenario potenzialmente avverso per il biglietto verde è rappresentato dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca che è programmato per mercoledì 20 gennaio del 2021.

Rispetto a Donald Trump, infatti, gli analisti si aspettano che Joe Biden adotti una politica estera decisamente più morbida. E tale da allentare le tensioni internazionali inasprite, invece, dal tycoon newyorkese specie con la Cina tra dazi e guerre commerciali.

Dai dubbi sulla sterlina britannica all’euro come potenziale valuta vincente nel 2021

Se questi scenari saranno confermati, allora l’euro potrebbe essere la valuta sui cui puntare nel 2021. Anche perché su altre valute principali come la sterlina britannica a pesare, almeno nei primi mesi del 2021, saranno gli effetti legati alla Brexit. Che continua ad essere vista da molti, per ora, come un vero e proprio salto nel buio.