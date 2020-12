Tra petrolio e oro, qual è il parere degli analisti su quale sarà la materia prima cui puntare nel 2021? Per puntare sul petrolio, prima di tutto, c’è da dire che la scommessa sull’oro nero è strettamente legata alle attese, o meglio alle speranze della fine della pandemia di coronavirus entro la fine del 2021.

Nel 2020, infatti, i prezzi del petrolio hanno risentito fortemente dei lockdown e delle restrizioni contro il Covid 19. E dei minori consumi energetici a causa del blocco totale o parziale delle attività produttive un po’ in tutto il mondo.

Qual è il parere degli analisti su quale sarà la materia prima cui puntare nel 2021?

Per chi invece pronostica la fine della pandemia di coronavirus solo nel 2022, allora al posto del petrolio potrebbe essere l’oro la materia prima su cui puntare nel 2021. E questo specie se piazze azionarie come quella di Wall Street dovessero registrare una correzione. Un calo anche marcato rispetto ai livelli attuali che, peraltro, sono prossimi ai massimi storici.

Chi punta sull’oro, inoltre, oltre a valutare l’acquisto del bene fisico può optare pure, sui mercati azionari, per l’investimento nelle principali società minerarie. Dato che per questi titoli l’andamento borsistico è fortemente correlato con i prezzi di mercato del metallo giallo.

Quotazioni dell’oro, la prova del nove nel secondo trimestre del 2021?

Secondo gli analisti, la prova del nove per l’oro, e per la tenuta dei prezzi, potrebbe arrivare già dall’inizio del secondo trimestre del 2021. Ovverosia quando si avrà un quadro più chiaro sull’efficacia dei vaccini contro il coronavirus. Da quello di AstraZeneca a quello della Pfizer, e passando per l’antidoto di Moderna.

Con i primi segnali, relativi alla sconfitta non troppo lontana del virus, a crescere saranno infatti le attese degli investitori di una ripresa economica globale. Ed in tal caso l’appeal dell’oro, come classico bene rifugio, potrebbe venire meno. E questo specie se, nel frattempo, anche nel 2021 dovesse protrarsi la debolezza del dollaro.