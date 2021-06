Per un’estate tutta da vivere in spiaggia non può mancare in valigia il capo più fresco per eccellenza. Il pareo che insieme al costume è sempre protagonista di un look leggero e frizzante che si può combinare in tanti modi e indossare in maniere diverse.

Per questa stagione 2021 il trend suggerisce un capo copricostume di forte effetto. Parliamo del pareo chiffon realizzato in chiffon appunto, molto leggero, confortevole e comodo: perfetto per mascherare le forme.

È molto elegante e si trova in diversi colori: bianco, nero, rosa, verde e giallo. Questo capo si presenta alto in vita e lungo ma ce ne sono anche di più corti. La fantasia, la creatività e il gusto di ognuna davvero può trovare soddisfazione.

Il pareo elegantissimo che nasconde le curve e fa invidia ai vacanzieri

Quello che meglio rende per la sua capacità di mascherare le curve e quel chiletto di troppo è il pareo chiffon lungo fino alla caviglia. Possiamo sbizzarrirci e renderlo diverso portando il girovita in alto, sul busto e sotto le braccia.

Diventa così un simpatico abito copricostume che, se vogliamo, possiamo definire in vita con una fascetta sottile e leggera. Ma il nostro consiglio è quello di non aggiungere altro su un capo che basta a sé stesso per il tessuto in cui è realizzato che lo rende quasi etereo.

Noi di Proiezionidiborsa ci siamo occupati diverse volte di moda e tendenza e di capi esclusivi che distinguono quest’estate che si preannuncia di rinascita. Possiamo prendere ulteriori spunti leggendo questo prezioso contributo: 5 consigli efficaci per scegliere il costume da bagno che ci farà sembrare più magre nascondere i chili di troppo e le imperfezioni di fianchi e addome.

Dove trovare la versione chiffon

Sulla rete sta impazzando e con un po’ di astuzia possiamo comprare il nostro pareo chiffon anche su siti che lo propongono a prezzi stracciati. Con pochi euro davvero possiamo acquistare il nostro copricostume che farà la differenza: un pareo elegantissimo che nasconde le curve e fa invidia ai vacanzieri.

Una nota griffe (marca) lo propone con bordo greca e spacco laterale, ma in questo caso il prezzo schizza. Però noi da vere strateghe possiamo metterci a caccia delle imitazioni che non sfuggiranno al nostro occhio clinico che non deve mai trascurare anche una passeggiatina tra i mercatini. È il posto dove gli ambulanti in tema di abbigliamento e moda mare sono sempre al passo.