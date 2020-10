Fincantieri può essere considerato il tipico paradosso i un titolo azionario che ha tantissime commesse, ma non riesce a decollare in Borsa. Come abbiamo avuto modo di scrivere già in passato, la società ha moltissime commesse. Qualche giorno fa, ad esempio, ha consegnato la centesima nave da crociera costruita dal gruppo negli ultimi 30 anni. Si capisce, quindi, come mai le prospettive di crescita sia degli utili che dei ricavi siano visti in fortissimo rialzo per i prossimi anni.

Tuttavia le quotazioni di Fincantieri continuano a stentare, in questo supportate anche dalle raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio praticamente in linea con le quotazioni attuali (sottovalutazione del 6% circa). La prospettiva cambia completamente se si confrontano il fair value del titolo con le sue attuali quotazioni. In questo caso si ottiene una sottovalutazione di circa il 65%.

Per questi motivi, un titolo azionario che potrebbe essere l’ideale per un investimento di lungo periodo, va preso con le pinze e seguito passo passo monitorando il suo comportamento in prossimità di livelli chiave.

Il paradosso di un titolo azionario che ha tantissime commesse, ma non riesce a decollare in Borsa: le previsioni dell’analisi grafica

Fincantieri (MIL:FCT)) ha chiuso la seduta del 9 ottobre a quota 0,5620 euro in rialzo del 2,09% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Con la chiusura del 9 ottobre la tendenza in corso è rialzista e adesso le quotazioni puntano verso il I obiettivo di prezzo in area0,5915 euro. Il primo ostacolo lungo questo percorso si trova in area 0,569 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello farebbe partire il titolo Fincantieri verso l’obiettivo indicato.

Qualora il rialzo, poi, dovesse proseguire, gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 0,555 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni sono a contatto con una forte area di supporto individuata dai livelli 0,51-0,522 euro. La rottura in chiusura di settiman di questa area farebbe precipitare il titolo verso area 0,284 euro. Nel caso di una tenuta del supporto, invece, si potrebbe assistere a un rialzo almeno fino in area 0,668 euro.

Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe invertire la tendenza in corso al rialzo.

Time frame mensile

Per evitare un ribasso epocale fino in area 0,354 euro sarebbe necessaria una chiusura mensile superiore a 0,56 euro. Monitorare questo livello in chiusura del mese di ottobre.