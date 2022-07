Un buon panino croccante, filante e ripieno dei nostri cibi preferiti è qualcosa che ci fa venire subito l’acquolina in bocca. Molti di noi sono abituati a mangiare un panino per pranzo o quando si ha poco tempo e si deve fare tutto di fretta. Fatto sta che, a un bel panino, è davvero difficile dire di no. Oltretutto, è il pranzo veloce e perfetto anche durante le vacanze.

Cosa c’è di meglio di un bel panino imbottito mangiato in spiaggia o seduti in un rifugio mentre osserviamo le montagne? Per tutte queste ragioni, abbiamo pensato di preparare una ricetta che potesse far venire l’appetito a tutti. Oggi prepareremo un panino da leccarsi i baffi, ripieno, morbido e ricco di ingredienti squisiti. Vediamo immediatamente come farlo.

Il panino più buono e veloce di sempre non è ripieno di mortadella, frittata o polpo, ma la sua imbottitura è fenomenale

Molte persone impazziscono letteralmente per il panino appena sfornato e ripieno solo di mortadella fresca e profumata. Per non parlare del buonissimo ripieno con la frittata, con la milza o del panino imbottito con il polipo arrostito.

Tutti questi panini sono assolutamente eccezionali, ma non hanno nulla a che vedere con quello che prepareremo oggi.

Ci servirà del pane tipo baguette, del songino, della maionese, qualche pomodoro secco e della porchetta tagliata sottile.

Prendiamo il nostro pane e tagliamolo a metà. A questo punto, mettiamo sul fuoco una padella, in cui avremo precedentemente fatto sciogliere un pezzetto di burro.

Ora potremo mettere in padella il nostro pane, appoggiando alla superficie calda la parte con la mollica. In questo modo, il pane si scalderà e assorbirà il burro, diventando croccante e gustoso, una vera goduria per il palato.

Nel frattempo, laviamo il songino, scoliamolo bene e mettiamolo in una scodella. Abbiamo scelto questa verdura simile all’insalata perché è una delle più croccanti e saporite in circolazione.

Dovremo mischiare il songino con un po’ di maionese. Intanto scalderemo nella padella, sempre sporca di burro, le nostre fette di porchetta, giusto per qualche secondo, su entrambi i lati.

Tagliamo a filetti i pomodori secchi e prepariamoci a farcire il panino.

Componiamo l’imbottitura goduriosa

Per preparare il panino più buono e veloce di sempre, prendiamo il pane ancora caldo. Sistemiamo su questo la porchetta, quindi il songino e i pomodori secchi. Richiudiamo il tutto con l’altra fetta di pane e assaporiamo la bontà.

Per un sapore ancora più intenso, al posto della maionese potremo aggiungere l’insalata russa da preparare in 5 minuti anche a casa. Entrambe le versioni saranno assolutamente spettacolari.

