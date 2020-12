Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con molta probabilità quest’anno gli acquisti natalizi saranno più modesti rispetto agli anni scorsi a causa delle ristrettezze finanziare. Eppure la voglia di imbandire la tavola con ogni bene non ci abbandona neanche nei momenti più difficili. Dall’antipasto all’ammazzacaffè siamo molto esigenti sui dettagli per soddisfare il nostro palato e creare il clima giusto per le feste. Così, negli ultimi giorni dell’anno diamo sfogo alla nostra creatività nella scelta delle pietanze con cui ci delizieremo fino ad abbuffarci. Lo stesso facciamo con i dolci, in particolare con i panettoni. Tra i mille assortimenti offerti, c’è anche il panettone introvabile che tutti vorremmo avere a tavola il giorno di Natale.

Un retrogusto piccante

Tanti ancora non lo conoscono, ma ultimamente sta riscuotendo sempre più successo: è il panettone alla nduja. In quanto specialità prodotta quasi esclusivamente in Calabria, la disponibilità di questa chicca non è infinita. L’alta domanda del dolce natalizio fuori dagli schemi ha reso difficile la sua presenza sugli scaffali per i consumatori desiderosi di assaggiarlo. Non è raro tuttavia incontrare stand di produttori calabresi di questo panettone originale in occasione delle fiere organizzate sotto Natale. Quest’anno naturalmente è tutto un po’ più complicato, ma tante aziende dolciarie si sono organizzate per la vendita online.

Perché è introvabile non è impossibile da spiegare. In parte lo abbiamo accennato, la produzione è limitata prevalentemente a una sola regione italiana. In secondo luogo, questa delizia piccante è molto amata anche dai consumatori stranieri che ogni anno non rinunciano a nuove sorprese da proporre a tavola. Dunque, la richiesta dall’estero riduce sensibilmente la possibilità per i consumatori italiani di trovare agevolmente il panettone alla nduja. Non buttiamoci giù, la cucina e la pasticceria italiana offrono tante di quelle prelibatezze che non avremo difficoltà a trascorrere con pienezza le festività natalizie. Nell’approfondimento qui sotto si possono scegliere delle valide alternative al panettone Made In Calabria.

