Il pane è uno di quegli alimenti tipici che si trovano in tutte le case. Si tratta davvero di un cibo che non manca mai nelle dispense. Soprattutto in quelle degli italiani. E’ un alimento essenziale, perché lo si può davvero accostare ad ogni ricetta. Ma se diventasse, per una volta, il protagonista assoluto del pasto? Infatti, il tipo di ricetta che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre, vede come elemento base proprio il pane. E, soprattutto, questo piatto potrà essere servito a colazione, a merenda, o come dessert dopo il pranzo e la cena. E allora, ecco il pane come nessuno lo ha mai mangiato!

Pane al cacao, una vera e propria delizia per il palato

Ecco quali sono gli ingredienti da avere per preparare questo buonissimo pane speciale:

300 gr di farina

300 gr di farina manitoba

250 ml di acqua

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

4 cucchiai zucchero

olio di semi

90 gr di cioccolato fondente

20 gr di lievito di birra

E ora, basterà sapere come cucinare il pane come nessuno lo ha mai mangiato!

Come realizzare questa ricetta in poche e facili mosse

Per prima cosa, bisognerà versare in una ciotola l’acqua, mescolandola con il lievito, lo zucchero, il cacao e l’olio di semi. Dopo aver mescolato con accuratezza tutti gli ingredienti, sarà il momento di aggiungere anche un po’ di farina, poco per volta, mentre si continua a mescolare. Quando l’impasto inizierà ad essere più denso, sarà il momento di fermarsi. Bisognerà, infatti, coprire la ciotola con un panno, lasciando riposare il tutto per un paio d’ore. Trascorso questo tempo, bisognerà prendere la pasta, stendendola con le mani e aggiungendo le scaglie di cioccolato fondente. Dopo aver messo l’impasto in una teglia coperta da carta da forno e averlo fatto riposare per mezz’ora, sarà il momento di metterlo in forno a 200 gradi per circa 40 minuti.

Ed ecco che la ricetta potrà essere servita, con lo stupore di chiunque la assaggerà!

