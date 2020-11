Il pane bianco va davvero eliminato dalla dieta o sono solo dicerie?

Uno dei cibi da sempre presenti sulle tavole degli italiani è il pane bianco. Questo alimento, infatti, è davvero comune nelle cucine. E non solo. Anche nei ristoranti e nei locali, si serve spesso prima delle portate principali. Quando però si cerca di mantenere la linea e di perdere qualche chilo, ecco che il pane bianco scompare dalle dispense. Infatti, vi è la convinzione che non sia adatto per chi vuole mantenersi in forma. In realtà, questa tesi dovrebbe essere supportata da ragioni valide. E, soprattutto, bisognerebbe davvero dimostrare se il pane bianco va davvero eliminato dalla dieta o se sono solo dicerie.

Lo studio scientifico che dimostra le proprietà benefiche del pane bianco

A confutare la tesi secondo cui il pane bianco non è salutare è la Dottoressa O’Connor. La studiosa ha infatti condotto una ricerca pubblicata sul Nutrition Bulletin, dove sostiene le proprietà benefiche di questo tipo di pane. La sua tesi cerca di smontare tutte le credenze errate sul pane bianco, e di sottolineare invece quanto possa far bene all’organismo, se mangiato con intelligenza. Infatti, questo cibo contiene degli zuccheri complessi, che permettono al nostro corpo di funzionare come dovrebbe. Il pane è, senza ombra di dubbio secondo questo studio, uno dei macronutrienti più importanti. E dunque non bisogna assolutamente eliminarlo dalla dieta. L’unica cosa che bisogna fare è stare attenti alle quantità.

Le conclusioni della ricerca

Secondo la Dottoressa O’ Connor, il pane non è la causa principale di obesità, come invece in molti credono. E, soprattutto, è essenziale se si vuole seguire uno schema nutrizionale sano ed equilibrato. L’unica cosa davvero importante, su cui si deve porre attenzione, sono le quantità, come per ogni altro cibo. Esagerare con il pane bianco, infatti, potrebbe effettivamente avere ripercussioni spiacevoli sul metabolismo. Ma questo vale per altri centinaia di alimenti. Dunque, alla domanda: “Il pane bianco va davvero eliminato dalla dieta o sono solo dicerie?”, la risposta della Dottoressa è una sola. Bisogna mangiarlo, per poterne sfruttare tutti i nutrienti, ma con moderazione.

Approfondimento

