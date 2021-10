Spesso il lunedì c’è il problema di come gestire in cucina gli avanzi del weekend. Può capitare che anche lo scorso fine settimana abbiamo fatto la spesa in eccesso rispetto alle esigenze.

Abbiamo già visto come programmare le spese per evitare di bruciare lo stipendio. Ad ogni modo, spesso basta la giusta inventiva per realizzare pietanze da fare invidia agli chef. Ad esempio, il pane avanzato del weekend è l’ingrediente d’oro di queste polpette in brodo caldo ma anche di altri possibili usi. Nel dettaglio, vedremo come realizzare dei crostini di pane da accompagnare con diversi piatti.

Le polpette di pane in brodo

La ricetta delle polpette di pane in brodo è semplice ed economica, ma risulterà gradita in queste prime fredde giornate autunnali. Vediamo gli ingredienti per 3 persone:

300 gr di pane raffermo, magari avanzato in credenza nel corso della scorsa settimana;

125 gr di parmigiano grattugiato;

2 uova;

2 carote, 2 pomodori e 2 coste di sedano;

1 cipolla;

un mazzetto di prezzemolo;

sale e pepe nero q.b.

Procedimento

Prendiamo una pentola capiente con abbondante acqua e iniziamo a preparare il brodo. Quindi sbucciamo le carote, laviamo le verdure e tagliamole a pezzettoni direttamente nella pentola con l’acqua. Aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo sul fuoco.

In un’altra ciotola versiamo dell’acqua (alcuni impiegano il latte in alternativa) e mettiamo in ammollo il pane raffermo, senza crosta.

Nel frattempo versiamo il formaggio in una terrina e vi uniamo il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e una girata di pepe nero. Strizziamo il pane messo in ammollo e lo sbricioliamo nella terrina. Versiamo anche le uova e iniziamo a impastare amalgamando tutti gli ingredienti.

Quando le verdure saranno ben cotte, iniziamo a formare le polpette con le mani e tuffiamole nel brodo. Basteranno 10-15 minuti di cottura prima di impiattare e portare a tavola.

Crostini di pane raffermo

Un altro utile modo di riciclare il pane indurito, magari i panini, è quello dei crostini.

In una ciotola versiamo 3-4 cucchiai di olio evo, dell’origano e/o rosmarino, una presa di sale e, se gradito, 1 spicchio d’aglio tritato finemente. Mescoliamo il tutto giusto per una manciata di secondi.

Tagliamo il pane duro a fettine non troppo spesse e versiamoci sopra un filo di condimento. Poi le riponiamo su una placca rivestita su carta da forno e inforniamo a 180 gradi per un quarto d’ora. Una volta raffreddati, li riponiamo in un barattolo con chiusura ermetica per consumarli all’occorrenza.

I crostini di pane raffermo vanno benissimo nelle zuppe di verdure e legumi. Inoltre si sposano bene anche in primi e/o secondi piatti a base di pesce (ad esempio l’impepata di cozze), magari tagliati a listarelle.

In alcuni casi si possono consumare anche spalmando sopra del formaggio fresco o insieme a qualche insaccato.

