Le ricette del pane sono tante e si possono realizzare anche con farine diverse e con l’aggiunta di cereali o di frutta secca per renderne il gusto particolare. In questo articolo proponiamo la ricetta del

pane alla birra. Questo pane è profumato buono e fragrante, dalla crosta croccante e dall’interno morbido.

Per prepararlo si può utilizzare sia una birra chiara che scura.

La realizzazione di questo pane è simile a quella del normale pane fatto in casa e la ricetta è di facile esecuzione.

Lo si può mangiare con salumi stagionati, formaggi, quando si gustano gli aperitivi, per accompagnare crostini o piatti particolari.

Ecco il pane alla birra fatto in casa croccante fuori e morbido dentro

Ingredienti per 6 persone

a) 420 g. di farina;

b) 4 g. di lievito di birra;

c) 240 ml di birra chiara;

d) 8 g. di sale.

Procedimento

In una ciotola versare la farina, il lievito di birra, la birra e iniziare a impastare. Dopo qualche minuto aggiungere il sale.

Continuare ad impastare fino ad ottenere una pagnotta omogenea e liscia. Mettere l’impasto a lievitare per un paio di ore in un luogo caldo.

Poi adagiare l’impasto su di un piano da lavoro e dividerlo in tre parti uguali.

Prendere ogni parte e lavorarla in modo da allungarne la forma fino ad ottenere dei filoncini lunghi circa 40-45 cm ognuno. Con i tre filoncini dare forma ad una treccia ed arrotolarla su se stessa a forma di chiocciola. Metterla in un recipiente, coprirla e farla lievitare in un luogo caldo per 60 minuti.

Infornare il pane alla birra nel forno preriscaldato a 200 gradi.

Trascorsi 15 minuti abbassare la temperatura a 180 gradi e procedere con la cottura per altri venti minuti. Una volta pronto sfornare il pane , farlo raffreddare, tagliarlo a fettine e servirlo.

Alcuni consigli

Nell’impasto si possono aggiungere dei fiocchi d’avena oppure si può spolverare la superficie con granella di pistacchi e semi di sesamo oppure dei semi di girasole o di zucca.

Il pane alla birra fatto in casa croccante fuori e morbido dentro può essere preparato con farina integrale e con l’aggiunta di farina Manitoba.

Può essere conservato in un sacchetto di carta per un paio di giorni.