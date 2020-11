La cucina romana è una di quelle cucine regionali che presentano poche preparazioni dolci. Al contrario della cucina siciliana, che ha una sontuosità di dolci e preparazioni particolari per le feste, la cucina laziale è povera e semplice.

Ci sono però delle ricette, addirittura risalenti all’Impero Romano, che ancora oggi vengono portate avanti dalle massaie.

Una di queste ricette è sicuramente il pan giallo, dolce natalizio romano.

Come si fa il pan giallo

Il pan giallo, dolce natalizio romano, viene preparato da tutte le massaie del Lazio nel periodo precedente alla settimana di Natale. La sua preparazione è molto semplice e casalinga e chiunque può farlo in casa.

Vediamo come si prepara il pan giallo.

Gli ingredienti

a) 375 gr di uvetta;

b) 375 gr di zucchero;

c) 375 gr di miele;

d) 1 arancia;

e) 1 limone;

f) 375 gr di mandorle;

g) 375 gr di nocciole;

h) 150 gr di pinoli;

i) 375 gr di gherigli di noci;

l) 100 gr di buccia d’arancia candita;

m) 100 gr di cioccolato fondente;

n) 300 gr di farina.

Il pan giallo, dolce natalizio romano

Ammorbidire l’uvetta in acqua tiepida per circa una mezz’ora. Strizzarla e asciugarla su carta da cucina. In un pentolino, mischiare zucchero, miele, le bucce d’arancia e limone e portare il composto a bollore.

Tostare e spellare tutta la frutta secca. Prendere il pentolino con lo sciroppo e versarci dentro le mandorle sbucciate e tostate, le nocciole, i pinoli, le uvette, le noci, la buccia d’arancia candita, il cioccolato fondente e la farina setacciata. Mescolare bene per ottenere un impasto composto e cuocere sul fuoco per circa una mezz’ora.

Far raffreddare e suddividere l’impasto in piccoli panetti da lavorare con le mani e la farina rimasta. Levare la farina in eccesso da essi e disporre i panetti su una teglia da forno foderata della sua carta. Cuocere i panetti al forno per venti minuti a 170°.

Il pan giallo si conserva anche per dodici mesi in un posto fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.