Si tratta di un pane dolce e aromatico, morbido dentro e croccante fuori, dal profumo intenso ed accattivante. In esso troveremo la cremosità, la dolcezza e l’acidità delle mele, insieme alla rusticità e alla consistenza delle noci. E poi ancora l’aroma, inconfondibile e dal retrogusto amaro, del cacao. Non ultime, le spezie tipiche invernali, quelle che, quando cuciniamo, inonderanno piacevolmente tutti gli ambienti di casa, con il loro caratteristico profumo.

Nonostante non contenga sostanze grasse e sia senza lattosio e senza burro, il pan di mele tedesco è un dolce di carattere davvero irresistibile.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti:

a) 500 gr di farina tipo 0;

b) 500 gr mele renette o annurca;

c) 150 gr di gherigli di noce;

d) 150 gr di zucchero di canna integrale;

e) 2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

f) 1 cucchiaino di spezie per panpepato o per lebkuchen;

g) 1/2 bicchiere di acqua a temperatura ambiente;

h) 1/2 bicchierino di rum o cognac;

i) 1 bustina di lievito per dolci;

l) 1 pizzico di sale.

Cominciamo a preparare questo pan di mele irresistibile

Qualche ora prima, o addirittura la notte prima, sbucciamo le mele e mettiamole a riposare con lo zucchero, in una ciotola capiente.

Sgusciamo e tritiamo le noci. Uniamole alle mele (con zucchero e il loro succo), insieme alle spezie, al liquore e al pizzico di sale. Amalgamiamo e mescoliamo bene il tutto.

Uniamo la farina e il lievito e il cacao setacciati.

Se necessario, aggiungiamo anche un mezzo bicchiere di acqua. In pratica dovremo regolarci, in base alla consistenza giusta del composto, da ricavare. Dovrà essere abbastanza denso, ma non proprio sodo. La consistenza è quella per cui dovremo usare un mestolo o un cucchiaio, per trasferirlo nella tortiera. In questo caso, useremo uno stampo da plumcake, che fodereremo con carta forno.

Versiamoci l’intero composto del pan di mele ed inforniamo a 170°, per circa 1 ora. Infine, non dimentichiamo di fare la prova stecchino, prima di decidere quando ultimare la cottura.

Infine, nell'articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della torta di mele speziata, da provare assolutamente.