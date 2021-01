La cucina tradizionale napoletana è apprezzatissima per la sua proposta ricca e variegata. In ogni periodo dell’anno si possono assaporare piatti molto caratteristici e gustosi. Tra le preparazioni salate più apprezzate svetta il palatone, il pane napoletano rustico e gustoso al quale non si potrà più rinunciare.

Preparare il palatone richiede una discreta manualità e circa due ore del nostro tempo. Il basso coefficiente di difficoltà, rende questa ricetta adatta anche per chi è alle prime armi.

Cosa occorre

Gli ingredienti indispensabili per preparare il palatone, il pane napoletano rustico e gustoso al quale non si potrà più rinunciare, si possono suddividere in tre fasi.

Per ottenere il primo impasto:

70 grammi di lievito madre;

80 grammi di farina tipo 0;

50 ml di acqua leggermente tiepida.

Per ottenere il secondo impasto:

90 grammi di farina tipo 0;

50 ml di acqua leggermente tiepida.

Per ottenere l’impasto finale:

400 grammi di semola di grano duro;

450 grammi di farina tipo 0;

500 ml di acqua leggermente tiepida;

25 grammi di sale.

Preparazione

Per preparare il palatone occorre realizzare ben 3 impasti differenti.

Per ottenere il primo dei tre impasti, occorre sciogliere 70 grammi di lievito madre con l’acqua in una ciotola di media grandezza. Utilizzando le mani, sciogliere il lievito e unirlo a poco a poco alla farina di tipo 0. Ottenuto un impasto omogeneo, coprire l’impasto e lasciarlo riposare per circa 180 minuti. Il risultato ottimale sarà quello di raddoppiare, in questo lasso di tempo, la grandezza dell’impasto.

Utilizzando come traccia la quantità di ingredienti per il secondo impasto, scogliere il primo impasto nell’acqua. Aggiungere poi la farina e impastare fino a ottenere nuovamente un impasto omogeneo. Coprire e lasciar riposare per altre tre ore.

Quando anche il secondo impasto sarà lievitato, si potrà passare alla realizzazione dell’impasto finale. Quindi, sciogliere l’impasto in 275 cl di acqua e aggiungere la farina pian piano. Infine, aggiungere la restante acqua in cui nel frattempo si è sciolto il sale.

A questo punto, è necessario trasferire l’impasto su un piano da lavoro. Si dovrà stendere l’impasto a forma di quadrato e poi piegarlo su se stesso, come si fa nella preparazione della pasta sfoglia, fino a ottenere un rettangolo. Lasciare riposare per 30 minuti e poi ripetere l’operazione, avendo cura di non schiacciare troppo l’impasto.

Il palatone è quasi pronto

Trascorsi 20 minuti, dare all’impasto la forma di un filoncino e trasferirlo su una placca da forno. A questo punto bisognerà attendere almeno 8 ore prima di infornare l’impasto, così che lieviti il tempo necessario. A piacere, si può decorare la parte superiore del filoncino facendo dei tagli obliqui con un coltello. Si consiglia di utilizzare della carta da forno per far si che il pane non si attacchi alla teglia, e poi infornare in forno preriscaldato statico a 220°. Dopo 20 minuti circa, abbassare la temperatura del forno a 200° e lasciare il pane in forno per altri 20/30 minuti.

Prima di infornare il pane però, si consiglia di spruzzare acqua fredda nel forno per 3/4 volte servendosi di un vaporizzatore. Ripetere lo stesso procedimento ancora una volta non appena il pane sarà nel forno.

Ecco pronto il palatone, il pane napoletano rustico e gustoso al quale non si potrà più rinunciare.