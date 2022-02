Il paese più buio d’Italia si illumina con uno specchio ed è questo piccolo borgo che resta senza sole per 3 mesi all’anno

Sembra di essere all’estremo Nord del Mondo, in uno di quei paesi freddi, ghiacciati e dimenticati persino dal sole. In realtà, ci troviamo in Italia, nella nostra magica Penisola, a poco più di 100 km di distanza di Milano.

Il paese in questione si chiama Viganella e ha un’assoluta particolarità, unica nel suo genere.

Questo luogo, infatti, rimane in penombra per diversi giorni all’anno, più o meno da inizio novembre fino ai primi giorni di febbraio. Tutto accade perché Viganella è situata in una posizione molto particolare, all’interno di una valle che non permette l’accesso ai raggi del sole

Uno specchio per illuminare il piccolo paese

Per molti anni, gli abitanti di questo piccolo paese smettevano di vedere il sole l’11 di novembre, per rivederlo comparire il 2 di febbraio dell’anno successivo.

Il paese più buio d’Italia, in questi 83 giorni, viveva senza luce.

Le persone rimanevano al buio e non potevano godere del calore e dei vantaggi che regalano i raggi solari. Questo creava un vero e proprio disagio che, negli anni, ha causato anche l’abbandono di parecchi abitanti.

Così, per ovviare a questa situazione, nacque l’idea di creare un vero e proprio specchio che potesse riflettere la luce del sole, facendola “rimbalzare” sul paese.

Si trattò, ovviamente, di un’opera maestosa: lo specchio, infatti, misura circa 40 metri quadri e pesa circa 11 quintali.

Questa installazione ha naturalmente generato molta curiosità e attenzione mediatica. Infatti, ne hanno parlato emittenti importantissime a livello internazionale, come BBC, Al Jazeera e la CNN.

Viganella si trova precisamente in Piemonte ed è un piccolo centro che oggi fa parte del comune montano di Borgomezzavalle, in provincia di Verbania.

Questo paese sorge proprio all’interno della Valle Antrona, una tra le zone più naturali e meno battute dal turismo della Val d’Ossola.

Un posto da favola per gli amanti della montagna

In questi luoghi è ancora possibile trovare una natura selvaggia e libera dallo zampino dell’uomo.

Qui potremo immergerci completamente nel verde, anche grazie al Parco Naturale della Valle Antrona, un luogo che si estende su quasi 8 mila ettari.

Visitando questi luoghi potremo approfittarne per fare lunghe camminate, biciclettate, ma anche godere della spettacolare vista di ben 4 laghi artificiali.

Stiamo parlando dei bellissimi laghi Camposecco, Alpe dei Cavalli, del lago Campliccioli, che sovrasta il lago di Antrona e, per finire, il lago di Cingino.

Visitando quest’ultimo si può anche assistere a una spettacolare visione. Qui gruppi di stambecchi si arrampicano sul muro verticale della diga omonima, come dei veri e propri acrobati.

Rimarremo davvero estasiati dalla bellezza di questi paesaggi, ancora incontaminati dal turismo di massa.