I nostri animali domestici ci rendono felici. Un cane o un gatto arricchiscono le nostre vite e ci regalano emozioni uniche. Ovvio che ogni padrone desideri che il proprio gatto o il proprio cane stiano bene. Quando il nostro animale domestico preferito sta bene, anche noi stiamo bene. Ma siamo sicuri che oltre a stare in salute sia anche felice? Come facciamo a capire se il nostro gatto è contento?

Come interpretare alcuni comportamenti

Se il nostro gatto sta bene anche noi stiamo bene. Questa affermazione è assolutamente vera per un padrone che ama il suo gatto e quindi è sempre molto attento alla sua salute. Ma quanti padroni si preoccupano della felicità del loro gatto?

A differenza del cane, il gatto è più misterioso e meno espansivo ed è anche molto più difficile da capire. Un padrone che volesse comprendere meglio i comportamenti del suo gatto dovrebbe capire come il gatto lo vede. Questo permetterebbe di capire più chiaramente alcuni comportamenti dell’animale e quindi anche di comprendere se il gatto è felice.

Purtroppo il micio non ha il dono della parola. Il felino si esprime con i comportamenti e se un padrone vuole capire il suo gatto ne deve sapere interpretare gli atteggiamenti. Per esempio quando il gatto all’aperto mangia l’erba o fa le buche nella sabbia, magari quella della lettiera, esprime una sua particolare esigenza.

Il padrone dovrebbe stare attento ai segnali che esprimono felicità perché indicano uno stato di benessere del gatto. Se il padrone non riscontra questi comportamenti dovrebbe preoccuparsi, perché l’assenza di felicità potrebbe anche significare uno stato di malessere magari fisico.

Il padrone di un gatto che vuole scoprire se l’animale è felice e non sta male osservi questi 4 segnali

Un gatto che strizza gli occhi esprime allegria e contentezza perché è come se ridesse e quindi in qualche modo esprime uno stato di gioia al padrone. Questo è uno dei segnali che dimostrano che il gatto è felice.

Fare le fusa è uno dei gesti che esprime felicità, ma non sempre. Se il gatto graffia dopo le fusa, significa che qualcosa lo infastidisce. Se invece si avvicina al padrone e si struscia, significa che cerca le attenzioni del padrone che ricambia con le fusa.

Il padrone di un gatto per capire se l’animale è felice deve stare attento a quando mangia e se gioca. Un gatto che mangia manifesta benessere non solo psicologico ma anche fisico. Se l’animale mangia ha appetito e quindi è in salute. Quindi non limitiamoci a lasciare il cibo nella ciotola, ma verifichiamo che lo consumi. Anche se in genere un gatto non tende mai a spazzolare la ciotola come un cane.

Inoltre un gatto che gioca e vuole giocare significa che ha la mente attiva e quindi è felice. Per il gatto giocare è un po’ come cacciare, quindi il padrone non si limiti a guardare il gatto giocare ma stimoli il suo gioco con strumenti e idee adatte.

